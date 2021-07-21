張志剛：梁振英夠能力再做特首　下屆班子不能靠「愛國口號」上位

距離選舉委員會選舉不足兩個月，有「梁粉」之稱的全國政協委員張志剛表示，相信全國政協副主席梁振英的個人能力，足夠擔任下任特首，但最終是否參選，「還要尊重梁先生個人意願」。

張志剛指，不適建制派還是執政者，今後不可以再僅憑藉「政治忠誠」或幾句「愛國口號」來上位，必須加強管治能力，解決香港實際問題。



指下任特首應「不怕麻煩」

港澳辦主任夏寶龍日前提出管治者五大要求，張志剛接受內地《環球時報》訪問時表示，下一任特首與特區政府一定要成為一個「有擔當、有能力、有視野、對整個國際形勢有充分理解」的行政班子，還要「不怕麻煩」，勇於應對一切挑戰。

他解釋，對香港的好多事情，過去中央希望用時間來慢慢解決，特區政府也是在不斷容忍許多離譜的事情，但反中亂港勢力已搞到令中央「忍無可忍」，因此下一任特首將不能再採取以往的「容忍」態度，而要有足夠的決斷力。

倡仿照內地考核官員執政績效

張志剛指，香港已浪費二十多年在無謂的政治鬥爭上，未來當著力重新建立一套新的政治規矩和政治文化，開展健康的政治競爭，並吸納新的政治人才。

他又指，國安法和選舉改革落地後，政治安全已得到充分保證，不論是建制派還是執政者都必須明白，今後不可以再僅憑藉「政治忠誠」或幾句「愛國口號」來上位，必須加強管治能力，解決香港實際問題。他建議香港可仿照內地，對官員進行執政績效考核，用一套標準去衡量他們的施政表現。