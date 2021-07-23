林鄭拒落社區聽意見　馮煒光質疑離地、怕恐怖主義：驚妳便輸了！

特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》正進行諮詢，她今早（23日）出席電台節目時表示，近日香港面對孤狼式襲擊的風險增加，不太可能到社區會堂與市民對話。

梁振英支持者、前新聞統籌專員馮煒光今日撰文，指林鄭月娥連社區會堂也不敢去，「實在有點脫離群眾（或曰離地），又以上任特首梁振英在佔中時期的事件做比較，質疑「現任特首沒有上任特首勇敢？」



馮煒光在《橙新聞》發表文章，引述報道指林鄭月娥說：「特別是近日我們會見到『孤狼式恐襲』的風險，所以再去社區會堂與市民對話，或許不太可能了。」馮煒光估計，林鄭是聽了負責保安同事的建議，但他指「恐怖主義就是要製造恐懼，令大家不敢正常生活了。連有警察嚴密保護的特首都怕了恐怖主義，那普通市民點算？」

憶述佔中期間 梁振英從禮賓府步行至中環

馮煒光憶述2014年佔中運動期間，中環至金鐘一帶被佔領。當年10月，時任特首梁振英需要到中環與中外政商界人士聚餐並發表演講，活動是以閉門形式舉行。

文章指，當時有副官指道路被堵塞，車子出不了去，梁振英回應說：「那便行路去吧！」又表示只要小心設計好路徑和把握好時間，還是安全的。到了聚餐當天，馮煒光、幾名保鑣以及梁振英從禮賓府山前往中環，途中可以「眺望」遠處的障礙物和示威者。馮形容梁振英當時「從容不迫，閒庭信步」。

修例風波期間 梁振英堅持不換車牌

馮煒光又憶述2019年修例風波，稱「據說」不少政府中人避免用政府的「AM」車牌以免被認出及襲擊，但梁振英堅持不換車牌，並對他說：「面對恐襲威脅，就是要在提高警惕之餘，做到一切如常。驚！你便輸了！」

他稱，自己曾在2014年佔中時在政府內容會議兩部提出上面那一句話，但「坐在筆者斜對面的當時『香港阿二』（意指政務司司長），一臉睥睨，滿臉不信。」而當時的「香港阿二」，正是現任特首林鄭月娥。

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批林鄭連社區會堂也不敢去 「驚！你便輸了！」

馮煒光最後說，今天特首「連到社區會堂也不敢去，實在有點脫離群眾」，問究竟是他當日「驚！你便輸了！」說對了，還是「現任特首沒有上任特首勇敢？」