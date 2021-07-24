鄺俊宇夥梁翊婷開YouTube　傳民主黨參選派另起爐灶｜政圈風聲

政府早前「放風」會追討被DQ區議員自上任後的薪津，動輒過百萬元，觸發骨牌式辭職潮。原本是區議會最大戶的民主黨，超過一半區議員辭職，未來路向成為疑問，會否派人出戰12月的立法會選舉亦成為焦點。

民主黨就是否參選一直意見分歧，近日政圈傳出，有「參選派」民主黨黨員密謀另起爐灶，若該黨最終決定不參選立法會，或另謀出路成立新組織。

民主黨黨內亦有耳語，近日該黨前立法會議員鄺俊宇開設YouTube頻道「新青年事務所」，與被視為「參選派」的年輕區議員，包括副主席梁翊婷、中委蘇逸恒等，聯手拍攝多條影片，正是「另起爐灶」的跡象之一，盛傳鄺俊宇有意組隊離黨。



多名留守區議員現身YouTube頻道

據了解，主張「棄選」、目前正在還押的胡志偉、尹兆堅近日曾去信黨友，再次表達不同意參選的立場，意見獲不少黨員認同，但部分參選派認為若民主黨不參選，變成壓力團體，只會泡沫化。

鄺俊宇自上月初開設YouTube頻道「新青年事務所」，與多名黨友拍攝影片上載談及登記消費券、《ViuTV》節目、DSE放榜等非政治性議題。出現在該頻道的黨員多為決定留守的區議員，除了梁翊婷及蘇逸恒外，還包括東區周卓奇、觀塘區黎寶桂、油尖旺區曾自鳴等。有民主黨成員推測鄺俊宇「埋班」大搞YouTube頻道，似乎是有意拉攏「參選派」另起爐灶。

不過即使另起爐灶，仍要面對能否「入閘」參選的問題，目前涉及初選案的鄺俊宇及前立法會議員涂謹申仍未辭職，若政府DQ兩人，則5年內不得參選，無望問鼎立法會議席。有「參選派」中人指出，目前最重要觀望區議員的DQ潮範圍有多廣，若鄺俊宇、涂謹申、梁翊婷等人解釋後避過DQ，也可視為政府對該黨未來參選立法會發出「正面訊號」。