特首戰開打｜陳茂波「發力」大談劏房、深層矛盾　3招與林鄭鬥法

港澳辦主任夏寶龍早前提出管治者五大條件，破解住房問題成為重中之重，並表明期盼在國家第二個100年時，香港可以告別劏房、籠屋，如何解決房屋問題，顯然已成為下任特首必答題。

不過，特首林鄭月娥之後形容「告別劏房」說法只是「長遠願景」，港府現時以過渡性房屋等招數應對，被質疑未有正視房屋問題之嚴重迫切性。另一邊廂，同樣被視為特首熱門人選的財政司司長陳茂波，一連兩日「發功」大談土地問題，指香港夠地可供發展，提出修訂《城市規劃條例》簡化規劃過程，又預告將公布未來20年土地需求及供應報告。

陳茂波今日（25日）更在網誌呼應夏寶龍說法，指劏房及居住問題絕對「有得搞」，2049年之前必須「告別劏房」，口徑與林鄭明顯不同，又特別提到香港雖行「兩制」，但不代表貧富懸殊是合理，似是意有所指。有建制中人形容，特首戰已經開打，陳茂波開出「告別劏房」期票，比林鄭更加進取，相信財爺會繼續就此痛點出招。



陳茂波：2049年或之前告別劏房 林鄭：長遠願景

陳茂波在網誌上載多張探訪深水埗劏房相片，又陪同基層戶落街市買餸，認為要解因「住屋難、住屋貴、住屋細」問題，這不止是民生問題，也是「重大政治問題」。

對於破解房屋、貧富懸殊等突出問題的方向及態度，陳茂波與上司林鄭月娥，至少有三方面不同：第一，林鄭對夏寶龍「告別劏房」期盼，形容是「長遠願景」，政府目前先以過渡房屋、輪候公屋津貼、劏房租管協助居民，又指造地要全社會動員，不止是特區政府。

相較之下，陳茂波的說法更為具體：「在國家第二個百年奮鬥目標實現之時，就是2049年，即未來的廿多年內，甚至在這時點前，香港必須『告別劏房』。」有資深建制派指，陳茂波開出了2049年「告別劏房」是期票，「林鄭只說是『長遠願景』，財爺一定要比林太更突出，至少有時間表」，這顯示陳茂波完全和應夏寶龍說法，以此為工作目標。

提改《城市條例》增效率

第二是陳茂波提出香港其實有足夠土地可供發展，但需要簡化規劃過程，例如修訂《城市規劃條例》，增加效率。有建制派指問題存在已久，政府一直被詬病城市規劃時間太長，例如早前立法會財委會通過10億元撥款，研究新界北發展，包括皇崗口岸實施「一地兩檢」後釋出的落馬洲邊境土地，由研究到動工花5年，首批居民更要2032年始入伙，反映城規速度太慢，因此陳茂波提出簡化規劃程席，是正中要害。

有行政會議成員指，一直認為城規會程序疊床架屋，諮詢過程繁瑣，認同陳茂波提出修訂《城市條例》，又相信林鄭本身亦不會不同意，只是大家對覓地有不同考慮。

陳茂波。（資料圖片）

高官指香港有深層矛盾正常？ 陳茂波曲線反駁

有資深傳媒人早前在網台稱，某高官在政府內部會議指，香港是資本主義社會，有深層次矛盾是正常，結果夏寶龍的一番話，令高官「當頭棒喝」。陳茂波今日在網誌提及，「一國兩制」讓香港能按資本主義的市場經濟架構去發展，但實行「兩制」，並不表示香港存在嚴重的貧富懸殊是合理的，更引述國家主席習近平說，須著力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題，亦要「推進全體人民共同富裕」，取得更為明顯的實質性進展。

有政界中人認為，這段話是意有所指，曲線反駁一些官員覺得自己「已經做了很多」，或覺得深層次矛盾是合理，強調房屋問題已經水深火熱，不容再拖，政府要有「破釜沉舟」的決心，跳出過去的框框或路徑。

距離選委會選舉只有不足兩個月，陳茂波近日頻頻落區，除力銷5000元電子消費券，更重要是推銷解決房屋問題路線圖，且看特首與財爺針鋒相對的情況，會否再次上演。