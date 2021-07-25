社民連提早換屆　「毛嫂」陳寶瑩接任主席　續就政治民生議題發聲

社民連今天（25日）召開特別會員大會，提早選舉新一屆行政委員會，黃浩銘卸任主席，由陳寶瑩接任主席，外務副主席由周嘉發接任。

陳寶瑩表示，新一屆行委會將有三大主要工作，包括在公共領域繼續發聲、凝聚社民連內部土氣和向心力，及與其他政黨、民間加強聯繫和合作。



陳寶瑩表示，新一屆行委會將有三大主要工作，包括在公共領域繼續發聲。

黃浩銘料即料入獄 決定提早換屆

黃浩銘表示，他與曾健成、岑子杰、梁國雄等現屆行委會核心成員，將會入獄或已經入獄，故經商討後決定提早換屆。他形容新一屆行委會人強馬壯，強調社民連將繼續與市民守護公義、爭取民主。黃浩銘即將就前年10.20九龍遊行案提訊，坦言新一屆行委會未來兩年任期，自己或有一半時間入獄，「我坐監都好，我哋（社民連）係一個團隊，唔係一、兩人被拉被鎖就運作唔到。」

本身是梁國雄太太的陳寶瑩形容接任主席責任重大，形容《國安法》、《公安條例》、煽動罪三大紅線來襲下，任何團體也面對不同程度打壓，形容會員對社民連的支持為她帶來強心針，未來即使風雨飄遙，但仍會推動民主。

周嘉發表示，未來會繼續連結不同團體和組織，在當前政治形勢下，保存民間實力，政治和民生議題也會關注

將加強凝聚社民連內部向心力

陳寶瑩表示，新一屆行委會將有三大主要工作，其中在公共領域繼續就政治及民生議題發聲，同時凝聚社民連內部土氣和向心力，包括加強對政局分析、理論學習及人與人的關懷，並與其他政黨、民間加強聯繫和合作。

周嘉發則表示，未來會繼續連結不同團體和組織，在當前政治形勢下，保存民間實力，政治和民生議題也會關注，希望香港人繼續發揮互助精神，「用乜身份都繼續發聲」。

原外務副主席岑子杰及內務副主席梁國雄因初選案被還押近六個月，秘書長吳文遠、行委陳皓桓則因前年「10.1」遊行案入獄。

▼▼社民連核心成員▼▼

