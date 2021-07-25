羽總發聲明　已洽港協暨奧委會　冀助伍家朗下場穿印區旗球衣出賽

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，昨晚在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上聲言，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

羽毛球總會發聲明，稱已與民政事務局聯絡，局方承諾全力協助，並會與港協暨奥委會檢視日後有關隊服設計和溝通安排，同時駐東京的港協暨奥委會賽事秘書處亦會提供協助，幫助伍家朗在出戰下一場賽事時，穿上一如以往、印有區旗的球衣出賽。



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因時間緊迫及專心備戰 未有提出印上區旗

羽總表示，伍家朗在出發奥運前，未能夠與現有贊助商YONEX續約，在時間非常緊迫之下，伍決定自己先行安排球衣參賽，香港羽毛球總會獲悉後，已即時向香港奥運代表團贊助商FILA，要求提供出賽球衣予伍，以應付在日本當地的訓練及之後的多場賽事。

羽總指，首天比賽當日，伍家朗選擇穿著自行安排的球衣出賽，在時間緊迫及專心備戰，未有提出要印上區旗，只根據國際奧委會及世界羽毛球聯會基本球例需要，印上球員姓名及所屬地區奥委會（National Olympic Committee）名稱（即HONG KONG CHINA），以確保符合參賽規定。

羽總續指，事件確是羽毛球隊之間的溝通出現問題，認為以做得更好，總會正努力處理事件，並與民政事務局聯絡，局方承諾全力協助，並會與港協暨奥委會檢視日後有關隊服設計和溝通安排，同時駐東京的港協暨奥委會賽事秘書處亦會提供協助，幫助伍在出戰下一場賽事時穿上一如以往印有區旗的球衣出賽。

羽總表示，希望事件不會對伍家朗參賽有任何影響，將餘下賽事做得更好，「香港羽毛球總會感謝廣大市民一直以來的支持，請繼續為香港羽毛球隊打氣，讓他們集中精神，專注比賽，為港爭光！」

▼伍家朗生活照▼



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穆家駿昨「強烈譴責」伍家朗 fb吸1.5萬嬲

民建聯成員、中學教師穆家駿昨天在網上稱，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」民建聯立法會議員何俊賢「接力」，質疑羽毛球隊「連在隊服上印上區旗區徽的錢都沒有嗎？ 成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？ 民政局要處理這事！ 」但補充指「不要認定是運動員問題」。

伍家朗今日在網上解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」

穆家俊再發文 15分鐘千人派嬲

穆家俊在羽毛球總會發聲明後再發文，稱：「終於等到羽總的聲明！大家都清楚事件真相了！希望伍家朗下場比賽能夠真的穿上有區旗的球衣參賽，預祝取得佳績，對得起球衣上的洋紫荊！」