伍家朗球衣風波　霍啟剛指運動員可自選合適衣服　籲全心撐港將

東京奧運正舉行，港隊羽毛球「一哥」伍家朗，昨晚在男單分組賽打響頭炮，惟網民焦點卻落在伍家朗穿上全黑球衣上陣。民建聯成員、中學教師穆家駿在網上聲言，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」

港協暨奧委會副會長霍啟剛晚上在社交網站發文，知悉社會關心運動員比賽穿着安排，指參加東京奧運的本港運動員均有隊服安排，但基於對運動員的尊重，加上只有運動員自身才知道穿甚麼衣服比賽，才是最舒適和最能夠發揮競技水平，故運動員出賽時可自由選擇合適的衣服，唯一條件是要須符合國際總會規定。



+ 3

「希望大家可以俾多啲空間運動員」

霍啟剛續指，參加東京奧運的本港運動員，也是經歷長時間訓練，才能登上國際舞台比賽，特別是過去一年半的新冠疫情打亂了他們部署，故取得奧運入場券非常不容易，他希望每一名香港人也能全心全意支持每一位港隊運動員，「希望大家可以俾多啲空間運動員，將焦點放返係佢哋嘅運動表現上面，令佢哋可以安心、專注比賽，為港爭光。」

霍啟剛傍晚接受傳媒訪問亦表示，相信伍家朗未及找到新贊助商，故自備兩件深色、兩件淺色的球衣出賽，又指區徽、區旗也須申請過程，「我諗羽毛球總會遲啲會有個詳盡啲嘅解釋，但據我了解，佢（伍家朗）出發前唔夠一個月就同之前嘅贊助商終止合作，所以之前套衫冇得着，時間短缺之下都未必可以即時搵到一個新嘅贊助商，所以就自己買一套衣服去出賽，我相信佢冇諗咁多嘅，據我了解佢有兩件深色、兩件淺色，而且區徽區旗都要一個申請過程，唔係話（運動員）資源（短缺）嘅問題，係牽涉到特區旗嘅問題。」

▼伍家朗生活照▼



+ 3

穆家駿昨「強烈譴責」伍家朗

民建聯成員、中學教師穆家駿昨天在網上稱，「強烈譴責」伍家朗穿著沒有區旗標識的隊服代表中國香港出戰，「如果不想代表中國香港，請選擇退賽！」民建聯立法會議員何俊賢「接力」，質疑羽毛球隊「連在隊服上印上區旗區徽的錢都沒有嗎？ 成何體統？黑衫黑褲印白字，設計都沒錢了嗎？ 民政局要處理這事！ 」但補充指「不要認定是運動員問題」。

伍家朗今日在網上解釋，因與球衣贊助商合約完結，比賽球衣由自己拿到街外印名，但並無獲授權印上香港區徽。他強調，一直喜愛披着印上區旗的球衣，為港隊身分自豪，希望外界關注運動員表現而非衣着，「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧。」

羽毛球總會晚上發聲明，稱已與民政事務局聯絡，局方承諾全力協助，並會與港協暨奥委會檢視日後有關隊服設計和溝通安排，同時駐東京的港協暨奥委會賽事秘書處亦會提供協助，幫助伍家朗在出戰下一場賽事時，穿上一如以往、印有區旗的球衣出賽。