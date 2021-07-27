油尖旺區議會補選副主席　民主黨朱子洛當選：留守至最後一刻

近月不同媒體引述政府消息，指政府計劃將安排所有區議員宣誓，涉及4類負面清單行為的區議員可能被DQ，甚至追討薪津，觸發逾200名區議員辭職，惟宣誓安排至今仍只聞樓梯響。在區議會辭職潮下，只剩下11名區議員的油尖旺區議會今天（27日）召開大會，補選因余德寶辭職出缺的區議會副主席職位，最終由民主黨朱子洛自動當選。

朱子洛表示，政府至今仍未就宣誓事宜向區議員發信，宣誓過後剩下多少名區議員仍是未知之數。他說，倘有幸留在區議會，會支援較多區議員離任或辭職的區份，又指區議員在處理地區事務的工作比較細緻，難有他人能替代，故會盡最大能力支援地區服務。



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朱子洛指曾因留任否感忐忑

朱子洛說，過去一段時間曾就是否留任十分忐忑，甚至已草擬辭職信，最終經過一番煎熬過後決定留下，「一切隨緣，自己知道無做過負面清單嘅事情，如果DQ我，損失嘅係社會，我哋係經300萬人、公平選舉選出嘅民意代表，我哋會堅守至最後一刻。」又指雖然建制不願承認，但民主派在傾力做了很多民生工作，例如跟進旺角道行人天橋、油尖旺違泊等事務。

油尖旺區議會原有20名區議員，9名民主派辭職後，只剩下11名區議員，其中建制派佔3人。油尖旺區議會主席林健文接受查詢時坦言，不知自己能否繼續留在區議會，指任何留任的人已有最壞打算，又指到這一分鐘仍在堅持的區議員，或許因傳聞指追薪方式「減辣」，舒緩了不少壓力，「而家傳話只係追5月21日（宣誓條例刊憲日期）起至DQ嘅人工，比之前嘅說法低10倍，壓力無咁大，大家都係見一步行一步。」

7月27日，油尖旺區議會召開大會，補選因余德寶辭職而出缺的區議會副主席職位，最終由民主黨朱子洛自動當選。（梁鵬威攝）

傳追薪方案「減辣」 林健文：壓力無咁大

林健文又指，宣誓風波令區議會受嚴重影響，房屋事務委員會、交通及運輸事務委員會及至少5個工作小組須補選主席，部分委員會成員人數亦銳減，料部分委員會或須合併，其他區議員或須加入多些委員會。

民主黨涂謹申未有辭任區議員，如常開會。（梁鵬威攝）

多個委員會、工作小組主席出缺 押後再補選

補選各出缺的委員會及工作小組主席程序，原訂於今天會議舉行，不過有建制派議員持不同意見。民建聯孔昭華指，政府將安排區議員宣誓，同時有9名區議員已辭任，建議另覓時間召開內務會議，商討日後委員會的組成。建制派許德亮認為，目前區議會餘下議員人數少，應思考是否合併部分委員會，令區議會運作暢順一點，「我哋嘅意思唔係唔開會，民生工作好重要。」

朱子洛建議，區議會秘書處盡快安排時間，在下一個委員會或小組會議召開前，舉行內務會議討論日後委員會組成。胡穗珊批評，政府就宣誓安排拖了數個月，很多委員會工作和撥款停頓，指很多撥款項目須在二月前完成，若拖延至9月、10月才選出主席，變相只有兩至三個月時間予承辦撥款項目的機構完成工作，屆時「邊有人會肯做」。

7月27日，油尖旺區議會召開大會，補選因余德寶辭職而出缺的區議會副主席職位，最終由民主黨朱子洛自動當選。（梁鵬威攝）

涂謹申出席會議

民主黨曾自鳴認為，8月底社區撥款工作小組將召開會議，若屆時其他小組未選出主席，不少撥款未能交予撥款小組審議，變相影響區議會的撥款處理。穿上藍色T恤出席會議的民主黨涂謹申建議，若有個別委員會具撥款的逼切性，可在今天先行選出主席。

油尖旺民政專員余健強指，相信政府會盡快安排宣誓程序，指早前通過的撥款會否因委員會合併而須再審議，要視乎合併日後方案和組成，又指可配合時間召開內務會議。最終，林健文決定押後選舉程序，經內務會議商議再召開特別大會，再選舉出缺的委員會及工作小組主席。