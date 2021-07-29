拆局︱伍家朗緣盡奧運民建聯成箭靶　穆家駿事件黨內有分歧

建制派最大黨民建聯近日陷入麻煩，事關其成員、中學教師穆家駿於社交網上，「強烈譴責」港隊羽毛球「一哥」伍家朗身穿沒有區徽的黑色運動服出戰奧運賽事，反被網民圍攻，質疑對運動員施加不必要政治壓力。

事件無可避免拖累民建聯，該黨及其黨員fb專頁近日分享國家隊和港隊戰績時，都有大批網民湧入「派嬲」。伍家朗昨日（28日）於另一場小組賽落敗，緣盡奧運，亦有網民留言批評穆家駿言論影響球員心理狀態。穆家駿昨日下午終透過YouTube社群帖文就事件致歉，承認「評論語氣過重」。

綜合各方消息，民建聯內部最初希望低調處理事件，並私下奉勸穆家駿道歉，但當事人一度企硬，更於微博出帖繼續「撥火」，令黨高層頗為頭痛，最終黨主席李慧琼公開表示穆家駿言論過重，要求他道歉及解釋，穆家駿事隔3日終道歉。

不過，伍家朗昨日換上印有區旗的球衣出戰，最終不敵對手出局，矛頭再次指向民建聯......



穆家駿周三（28日）下午透過YouTube社群帖文，就「評論語氣有點過重」致歉。（YouTube截圖）

當事人一度拒道歉

筆者從多方打聽，穆家駿發表爭議言論後，事件於周日發酵，民建聯高層甚為不滿，認為言論影響整個黨形象。有建制中人提醒：「民建聯主張『變革香港』，希望在『愛國者治港』下提升管治水平，又設下『賢路』人才庫要求黨員提供實際的政策主張，當然是想減少政治口水，專心做好管治，偏偏有黨員鬧出這種事來，社會觀感那麼差。你設想一下，黨高層會怎麼想？」

據悉，穆家駿發表第一個帖文後，民建聯「最高層」曾作「內部提示」，希望事件大事化小、低調處理，亦有其他黨高層私下勸穆家駿認錯了事，然而穆家駿沒有跟從。穆當晚轉載羽毛球總會的聲明時未有道歉，引來更多網民「俾嬲」。至昨日，穆家駿fb和IG專頁突然消失。該名建制中人指，民建聯一個如此大型的政黨，黨員有不同作風很平常，相信黨方面要求穆家駿道歉，如對方拒絕，民建聯亦「奈佢唔何」。

部份黨友稱穆家駿「無講錯」 被起底「批鬥」反而無人理

至前日早上，穆家駿於微博「現身」，未有道歉之餘，反而批評有「黃人」攻擊他，又否認自身行為屬「龜縮」（帖文後來經編輯，削去「黃人」字眼）。同日下午，民建聯主席李慧琼向傳媒表示，穆家駿的表達方式及語氣過重，該黨已要求他就言論道歉或公開解釋。

民建聯前晚舉行中委會，據聞「穆家駿需否道歉」一事，內部亦有不同意見，黨內大部份人同意穆家駿的言論用語過重、說話方式需檢討，但亦有不少黨員認為穆原先所表達的內容無錯，即指出伍家朗身穿沒有區旗標識的黑色運動服十分奇怪。有黨內人士為穆家駿抱不平，指對方事後連同未婚妻遭起底，資料在Telegram被公開，這才是真正的「批鬥」，甚至有犯法成份，質疑輿論為何視而不見。

民建聯主席李慧琼。（資料圖片／盧翊銘攝）

伍家朗輸波 民建聯遭網民圍攻

有民建聯中人指，李慧琼的公開說法有劃清界線意味，要求穆為個人言論負責，亦為其他黨友提供說法對外辯解，最終穆透過YouTube帖文就「評論語氣有點過重」致歉。

伍家朗昨日穿上印有區旗、另一品牌的球衣出戰，全場表現患得患失，最終輸波出局，伍家朗賽後說過去幾天已盡量調整心態，「心情沒有受影響是假的」，但希望事件過去。



伍家朗緣盡奧運，網上即時群情洶湧，批評民建聯成員干擾運動員備戰，令多年努力因一件政治事件付諸流水。有民建聯中委說，明白市民有情緒，該黨亦慣了受批評，但既然伍家朗亦說「過去就讓它過去」，希望外界可將專注力集中在運動員表現身上，繼續支持港隊。

▼伍家朗穿上印有區旗的球衣出戰▼



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學者：或有人「上位心切」挑矛盾

香港民研副行政總裁鍾劍華表示，今次事件或顯示建制派內有人「上位心切」，發表政治言論時只求激烈，事發首3天都拒絕認錯。他指，從「解決事件」角度，穆家駿固然盡早道歉對事情最有幫助，但可能有人覺得繼續挑起矛盾，或許是另一種「上位」方式：「連基本資料都未掌握清楚，就發炮攻擊一位運動員，搞陰謀論，其實是很低水平的論政。他（穆家駿）本身知名度不算高，但通過這樣的行為，反而賺到一點曝光率。」

一名作風較溫和的建制派人士向筆者慨嘆，中央希望香港社會穩定發展，民生為先，港澳辦主任夏寶龍早前的講話中，雖表明要「堅決鬥爭」，但對象只是挑戰與破壞「一國兩制」的行徑，同樣重要的是如何「團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者」，有些政治紛爭並不必要。他反問，如此拖一名為港爭光的運動員下水，還要一度拒絕認錯，如此行為對香港到底有何幫助。