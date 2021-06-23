立會通過改革問責制議案　麥美娟諷官似搭枱茶客　葉劉狠批蘇錦樑

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-23 20:34

立法會大會今（23日）召開大會，民建聯主席李慧琼提出「改革主要官員問責制」議員議案，促請政府因應最新形勢，積極求變，檢討主要官員問責制，以提升治理水平，從而解決社會深層次矛盾，以及更好地推動香港發展，議案毋須記名點票下獲通過。 新民黨主席葉劉淑儀指，對政府2011年委任蘇錦樑擔任商務及經濟發展局局長，令她摸不着頭腦，稱蘇只是一名律師，當時未曾參與公共選舉，亦無政治和商界經驗，表現乏善足陳，處理香港電視發牌的事件上狼狽不堪，「做到喊咁制」。李慧琼笑指，葉劉的講法「未必係事實」，相信蘇錦樑事後會與葉劉再溝通。

立法會通過改革問責制議案。（資料圖片）

李慧琼指官員在修例風波如「唔見咗人」

李慧琼發言時指，問責制未能有效發揮廣泛吸納社會精英的作用，過往吸納社會精英加入「熱廚房」難度甚高，獲任命者既要中央信任，也要市民認同、熟悉政府運作，同時要在相關界別有一定成就，又指問責官員在反修例風波下，未有發揮應有團結力量，形容2019年發生修例風波時，官員彷佛「唔見咗人」。李慧琼指出，過往34名政治助理中，只有3人獲晉升副局，反映出現斷層。

工聯會麥美娟提出修正案，建議分拆或合併部分現任主要官員的職權，將現時房屋、發展、運輸及環境政策範疇重組為房屋及發展局、交通運輸局、環境及工務局，以及成立文化及體育局，以提升主要官員的施政和決策效率。麥美娟揶揄，問責班員猶如「飲早茶搭枱」的茶客，「大家好似飲早茶搭枱，好似唔識咁，無溝通、無聯繫」，又稱在修例風波中，見不到問責團隊止暴制亂，又指林鄭在2018年《施政報告》提及拆局建議，惟政務司司長張建宗去年稱政府集中抗疫工作，不會處理拆局，諷問責團隊「都話佢哋係搭枱茶客」。

梁美芬暗批紫荊黨「拖中央落水」

經民聯梁美芬發言稱，政府不應事事靠中央，中央出手令政局回復穩定，但政府不應在民生、經濟事務也拖中央落水，否則特區政府就是非常失敗。梁美芬提到郊野公園邊陲地帶建屋的建議，指「有啲政黨」稱若政府做不到的話，可尋求釋法，「我聽到真係好憂心，香港一個咁好基礎嘅地方，自己可以解決土地、稅制問題，點解一開始做唔到就要話要中央釋法，又拖中央落水？」

葉劉淑儀表明支持麥美娟的修正案，指自己是首批問責官員，好明白為何要設問責制，因董建華當時認為身邊沒有親信，只有路祥安和葉國華，加上希望引入專才到管治團隊，故推出問責制。葉劉又說，對政府當年委任蘇錦樑擔任商經局局長，令她摸不着頭腦，指蘇只是一名律師，當時未曾參與公共選舉，亦無政治和商界經驗，表現乏善足陳，處理香港電視發牌的事件上狼狽不堪，「做到喊咁制」。

政制及內地事務局局長曾國衞。（鄭子峰攝）

曾國衞：相信下任特首會考慮拆局建議

李慧琼指認同麥美娟修正案提出的方向，但由於意見非常實體，民建聯須進一步研究，故投棄權票，她又指葉劉的講法「未必係事實」，相信蘇錦樑事後會與葉劉再溝通。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，明白議員提出拆局建議，是希望政府處理政策時更聚焦，又指政府過去曾提出重組方案，例如2007年擴展至12個政策局、2015年增設創科局。他指，由於架構重組須經過複雜考慮和程序，過往候任特首只得3個月時間向立法會提出重組結構方案，但同時又要向中央提名問責人員人選，時間好緊迫。他稱議會已回復理性，相信下屆特首會理性考慮議員提出的建議。

原議案在無記名點票下獲通過，至於麥美娟提出的修正案，功能組別以14票贊成及7票棄權通過，惟地區直選以7票贊成、10票棄權遭否決。