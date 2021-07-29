伍家朗、謝影雪球衣印錯區旗　羽總認錯　湯家驊：無心之失不犯法

港隊羽毛球運動員伍家朗球衣風波餘波未了，他昨日（28日）出賽時改穿印有區旗的球衣參賽，惟爆冷落敗結束東奧之旅，他事後雖指表現與球衣無關，但坦言心情受風波影響。

今日（29日）有網民發現，伍家朗昨日球衣上區旗竟為「錯版」，指該區旗疑是1990年由全國人大通過的版本，旗中洋紫荊花的花瓣較寬闊，並非後來納入本港《區旗及區徽條例》樣式的區旗。翻查發現，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪今早出戰四強戰的球衣，區旗亦是「錯版」。

香港羽毛球總會承認有關球衣屬「錯版」，已聯絡贊助商YONEX在日本更改重印，好讓「鄧謝配」明日（30日）出戰銅牌戰時，有正確球衣。

資深大律師湯家驊接受查詢時表示，按照本地法例，要認定某人犯法需要確認有犯罪意圖，錯用區旗亦不例外。他說，如果羽毛球總會不知道區旗為錯版，那就只是無心之失，不構成犯罪。



馮智政在社交網站上質疑該區旗「錯版」。（馮智政社交媒體截圖）

智庫研究員馮智政在社交媒體發文，質疑伍家朗臨時穿著的球衣區旗有誤，「竟然件戰衣個區旗都印錯，應該係成個奧運會最荒謬嘅一件事」，並問港隊隊服的贊助商是否印錯了區旗。

▼伍家朗穿上印有區旗的球衣出戰 惟區旗屬「錯版」▼



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《區旗條例》指不完全相同但足以令人相信 即視為區旗

《區旗及區徽條例》本訂明，不得使用破損的區旗、區徽，不得展示或使用破損、污損、褪色或不合規格的區旗或區徽。

條例亦訂明，區旗必須按照法例附表所列規格製造，否則律政司司長可向區域法院申請禁制令，禁止製造不合規格的旗或徽；及向區域法院申請命令，沒收該等旗、徽及製造該等旗或徽所用的其他材料。

不過條例亦提到，「如有區旗或區徽的複製本並非與區旗或區徽完全相同，但其相似程度足以使人相信它就是區旗或區徽，則就本條例而言，該複製本被視為是區旗或區徽。」

▼伍家朗過往曾穿上「錯版」區旗球衣▼



過去幾年已有錯版球衣 湯家驊：需盡快更正

對於過去幾年均有羽毛球選手穿上印有錯體區旗的球衣參賽，身兼行會成員的資深大律師湯家驊認為，要先搞清楚是沿用錯了的圖片來製作，抑或是故意為之，如果是前者並不算犯法，但需盡快更正。

▼鄧俊文、謝影雪四強戰球衣亦是「錯版」▼

