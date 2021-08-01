政圈風聲｜教育局割席　教協稱近年已無偈傾　建制料打散組織力量

《新華社》及《人民日報》日前齊齊發文炮轟教協，香港教育局隨即發稿表示中止與教協工作關係，包括不再與教協或其代表舉行任何會議、暫不處理該會轉介的個案或提出的關注、不再承認教協為教師舉辦的培訓課程等。

有教協中人指，教育局近年與教協本身已沒有太多交流，只是不接受個案轉介方面較為麻煩；亦有教協核心指，他們舉辦的課程本來如「興趣班」，不承認課程對教協影響不大。教協總幹事沈偉男回應指，教協繼續如常運作，若日後情況有變，再作研究。

有建制派人士認為，教育局不再視教協為教師專業組織，斷絕一切合作，實際上已把教協「降格」，日後有教師求助或投訴，教協已失去正式渠道聯絡，加上教協被指是「反中亂港」組織，幾可肯定不能入閘參選立法會，長遠而言有「泡沫化」危機。



教協：不轉介個案影響最大

有教協中人表示，該會與教育局近年其實已經「無乜嘢講」，認為今次終止工作關係的最大影響，就是不再接收個案轉介，教協日前發出的公開聲明亦有回應這點。教協聲明中提到，現年每年處理的會員查詢和投訴超過3,000宗，「如今教育局拒絕處理本會轉介的個案或提出的關注，未有顧及教師同工的褔祉。」

該聲明亦強調，近年教協與教育局的合作本已不多，「近年教育局與教協的工作會議已大為減少，如今教育局拒絕與教協來往，教協表示失望及遺憾。」

教協會長馮偉（右）。（資料圖片）

會長馮偉華或被踢出教育統籌委員會

有教協核心人士形容，教育局其他「割席」行動影響不大，而他們在整件事上角色被動，可做的事不多。對於局方不承認教協為教師舉辦的培訓課程，該人笑言培訓課程近年以教育局自己開辦的課程為主，教協的課程猶如「興趣班」，官方不承認亦沒問題。

教育局表明，如有教協成員以該會代表身份出任委員或其他崗位，局方會考慮終止其任期、不承認其委員或成員資格，甚至拒絕其參與有關會議或為此進入教育局的辦公大樓。據悉，教協目前在教育統籌委員會、教育人員專業操守議會均有代表，分別是教協會長馮偉華及教育研究部主任張往。

有建制中人指，港區國安法提到特區應當通過學校、媒體展開國家安全教育，京官亦不止一次提出要在教育等領域撥亂反正，對官媒批評、港府行動並不意外。該人指，教協過往曾發動罷課、反對國民教育等，令人質疑「把政治滲入校園」，相信教育局今次行動是整治教育界其中一個重點。

另一名有教育背景的建制派指，教協是全港單一行業最大工會，在業界有認受性，除了關注業界議題，在示威遊行、選舉動員亦有角色，今次被割席令其「正當性」受質疑，日後若教師有投訴個案，亦未必夥同教協開記者會「爆料」，會打散教協凝聚、組織業界力量。至於會否取締教協，該建制稱目前看不到教協涉及明顯違法行為，但預料教協會「捱打」一段時間。