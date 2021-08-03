中學校長戴德正：師生比97前走得更急　嘆社會事事標籤黃藍

香港再現移民潮，當中教育界有不少教師辭職甚至移民，即將退休的灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正今日（3日）接受商台訪問時表示，留意到近一年教師移民情況非常嚴重，據初步了解，平均每間學校有5至7名教師移民，學生移民情況亦很普遍，而且很多師生都是舉家離開，形容情況比1997年前的移民潮更急更快。

他以中國上古時代傳說「大禹治水」為喻，呼籲當局除建立「提壩」防止洪水氾濫，亦需要「疏導」人們情緒。



戴德正（右）接受商台訪問，談及多個議題。（聖公會鄧肇堅中學網頁圖片）

指社會失包容心 太多敵我矛盾

戴德正表示，本身已當16年老師、21年校長，多年來即使身為校長，亦堅持到前線任教、與高中畢業班學生分享人生價值，笑言現時討論「中學生應否談戀愛」已落伍，應教的是「如何談戀愛」，甚至可能要觸及「婚前性行為」議題，最重要的是讓學生明白到自己做的每一件事可能帶來的後果，「如何令愛情走遠一點呢？有什麼要留意一下呢？做任何決定，都要自己知道結果是什麼，要承擔後果。」

近年社會氣氛「低氣壓」，戴德正表示留意到不少學生受到情緒影響，但也會嘗試向學生解釋，任何事情也要看歷史長河，「要看十年八年，幾年可能只是很短暫時間，最重要是愛錫自己，在適當的時候，影響身邊的人，不要只看失去了什麼、抑壓的一面。」

他表示，對於像自己般年約六十的人士，成長過程中會有一些十分珍視的制度、價值，會引以為傲的事物，不過近年的確有所轉變，他不會判斷好與壞，只會稱之為「有一個新常態，新的詮釋方法」。不過戴德正慨嘆，近年香港社會確實失去許多包容心，事事都要標籤黃藍，「全部都是敵我矛盾，這不是一個好的社會氣氛」。

指穆家駿發言前應「沉住道氣」 教師無私人時間

對於民建聯成員、培僑中學教師穆家駿攻擊運動員衣著而引發的政治風波，戴德正認為正好體現以上所言的社會氣氛，「我一直都和我的同事說，所有社交平台都很危險，一些片段、圖片說明，也會撩起你的情緒。」對於穆家駿事件，他會形容對方未經思考、全盤事實掌握，只是見到一件不喜歡的顏色衣服，就在社交網衝動地表達強烈情緒，「如果我是他的校長，也會找他談一談，未必去到警告那麼嚴重，但也會提醒他，說話前應先『沉一下自己道氣』。」

有意見指穆家駿只是表達「個人情感」，戴德正反駁指，按照教育局向教師的要求，教師是沒有「私人時間」的：「你任何時間都是教師身份，不理你是什麼KOL，總之你是教師，任何事情都是以教師身份去做。」他個人認為這個說法某程度是的合理，作為一個較「老派」的教育工作者，為人師表，所有時間都是老師，因為他們會成為學生的榜樣。

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指師生舉家離開 比97前更急

香港過去兩年政治局面，導致不少人尤其中產專業人士選擇移民，教師是其中一個「重災區」。特首林鄭月娥回應移民潮時表示，香港在歷史上任何時候都會有人離開，沒有特別的看法。不過，戴德正看到的是另一現象，「我身邊認識的校長，平均（每間學校）都有五六七個（教師移民）。」

他指，沒有親身經歷1997年前的移民潮，不過據身邊資深教育界朋友的觀察，現時教師「走得仲急過當年」；當年尚且有不少人是「太空人」形式移民，今波移民潮卻是舉家離開，形容現時「間間學校都請緊老師」。學生方面，戴德正所在學校今年也簽了40多個退學申請，大部分都是移民。

戴德正指經歷過去兩年政治事件，學生的情緒十分壓抑，「無論你如何詮釋這段歷史，那都是已發生的事件。作為教育工作者，也需要找一些方法疏導、撫平這些情緒。」他形容，香港現時的政治情況就好比「大禹治水」，當權者建了大量的「提壩」防洪，但認為「建完提壩，也要想辦法疏導，不然只會一路積下去」，坦承現時見不到「疏導」工作有明顯進展。

斥葉劉「教協福利引誘論」侮辱教師

提到近日教協被教育局「割席」的事件，本身是教協普通會員的戴德正指，教協是支聯會、民陣成員的歷史由來已久，不是近一兩年的事，教協有明顯政治取向在教育界內無人不知，正如教聯會亦有明顯的政治取態。他認為，教協始終代表不少教師，會員人數很多，代表一定教師聲音，局方對教協作政治判斷是其自由，但日後始終需要「收風渠道」，聆聽教師的聲音，認為教聯會無法取代此功能。

新民黨主席葉劉淑儀較早前聲稱，教協帶有強烈政治立場，以福利「誘惑」教師及學生參加反政府示威活動。戴德正反駁指：「買東西便宜一點，與上街、政治取態是兩碼子事」，批評相關言論是侮辱教師的獨立思考能力。