政圈風聲｜選委會選舉開鑼　建制收指示留港　有商界趕返港親報名

改制後的選舉委員會9月舉行界別分組選舉，提名期本周五（6日）展開，為期7天。北京對未來三場選舉相當重視，不容有半點差池，據聞多名建制派近日收到指示，在提名期階段、以至9月19日選舉前，盡量不要離開香港，有身在內地的選委更要提早結束行程，返回香港親身報名競逐。



新一屆選舉委員會增至1,500人，分成五大界別，除負責提名及選舉特首，亦可提名及選出立法會議員。新選制下，選委會多個界別的團體票，全部改為個人票，民主派影響力大不如前，多個專業界別均無意參選；建制方面，不同界別的商會、社團或業界組織，正擬定最後參選名單，或等待通知拍板，料兩、三日內陸續有公布。

選委會｜建制組工程界名單 鄭若驊夫潘樂陶、前局長馬紹祥齊參選

建制指制定參選名單過程保密

多名建制中人均表示，今次制定參選名單過程相當保密，即使是該界別分組的領導者，亦不知道如何「分配」席位，例如佔110席的「全國性團體香港代表」，當中有5個團體，例如中華海外聯誼會、全國青聯、全國婦聯，哪個團體議席佔較大比例，至今未有清晰說法。

有熟悉選舉的建制中人指，不可能公開談論如何「分餅」，這牽涉選舉條例問題，不可有牴觸或招惹嫌疑，但不同組織「有默契」，待報名參選名單出爐，便一目了然。

參選選委人士須向候選人資格審查委會提交補充資料表格，申報國籍、是否持有BNO護照等。圖為資審會首次開會情況。（政府新聞處）

未及回港可向選舉處申請授權他人報名

選委會選舉提名期周五（6日）展開，按規定，獲提名人士須親自把已填妥的提名表格及選舉按金送交選舉主任，但有建制派反映目前身處內地，趕不及返港報名或隔離需時。據聞，有在內地經商的商界人士，特意提早結束行程經「回港易」返港，以免「甩轆」失去選委資格。

亦有商界及「內地港人團體」代表因不同原因，未能及時回港報名，據悉他們可向選舉事務處申請，授權他人代表報名，需提供合理原因，一般情況下應可獲批。有政界中人說，今次選委會選舉結果已寫在牆上，除了留意哪些人報名，更要關注什麼重量級人物不參選。