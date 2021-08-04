反制裁法︱鄭若驊︰列附件三言之尚早　強調只針對不合理制裁

律政司司長鄭若驊上月底訪京，與多個部委官員會面及簽合作文件。她接受多間本地媒體訪問時指出，確實曾與內地法律部門討論《反外國制裁法》法律觀點，至於是否把有關法律納入《基本法》附件三，以全國性法律形式在香港實施，目前言之尚早。她又強調，法律只針對外國的不合理制裁，呼籲外界不用過分憂慮。



鄭：如無人違國際法 法例不須動用

全國人大常委會將於本月17至20日召開會議，議程包括增加香港及澳門《基本法》附件三所列全國性法律決定草案的議案。消息指，議程涉及將《反外國制裁法》列明適用於港澳。

鄭若驊指，明白到有很多人擔心，但認為不用過分憂慮，並從國家層面去看待此事，因法律只針對外國不合理制裁。她指如有國家對其他地區實施「所謂制裁」，那不符合國際法層面，其他國家也可以作相應、合乎比例的反制措施。「《反外國制裁法》的重點是『反』字。」她認為如沒有人違反國際法，《反制裁法》根本不須動用。

被問到《反外國制裁法》會先經本地立法還是直接實施，以及如果不配合反制的法律責任屬民事或刑事，鄭未有正面回應，只表示目前對條文的理解仍屬早期探索階段，適時會講解具體操作和實行形式。

鄭若驊本人，連同特首林鄭月娥等官員，去年也被列入美國制裁名單，她在訪問中回應指：「雖然我們受到制裁，但與國家14億人民利益相比，與國家統一、主權和發展利益相比，我們個人利益是微不足道的。」

律政司司長鄭若驊。（資料圖片）

司法改革不能「不合乎比例」

有意見指自去年實施《港區國安法》開始，中央以全國性法律形式將法律列入香港基本法附件三已成「趨勢」，鄭若驊認為有關說法「絕對錯誤」，因《基本法》本身已訂明，涉及外交、國防等不屬於香港自治範圍事務的法律，可列於附件三實施。

被問到首宗《港區國安法》案件被告唐英傑被判囚9年、法庭亦裁定「光時」口號可被理解為有「港獨」意味，是否有震懾力。鄭若驊表示由於上訴期未過，不會評論，又指律政司會不時因應新的案例，於處理其他案件時考慮增加控罪。

至於「司法改革」議題，鄭若驊回應指改革不能「不合乎比例」，她指司法改革「每天都在發生」，司法機構修改某些規則時，也是司法改革的一部分。