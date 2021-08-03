教協發信全體會員去政治化：今後聚焦教育專業和權益工作

香港教育專業人員協會（教協）上月底遭內地兩大官媒新華社及《人民日報》狠批運作偏離宗旨、不務正業，「變成不折不扣的政治組織」，成為必需剷除的「毒瘤」，教育局同日宣布終止與教協工作關係。



教協今晚發表致全體會員信，公布本周決定，今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務，「我們非常樂意虛心聆聽會員和各界的意見，努力做好會務工作，不斷求進」。



教協今日發出電郵予全體會員全文：

各位會員：



致全體會員信：感謝會員關心，盡力做好會務



感謝大家的關心和支持！就最近發生的情況，教協在上週六發出了兩份新聞稿，並在本週作出一項決定，我謹此向大家作一概括的報告。



眾所周知，教協是屬於老師的工會，一直主張和平、理性、非暴力。關於教協的一些基本立場，我們在上週六回應兩個中央媒體的新聞稿中指出，創會以來，教協就一直以關心教育發展，注重師生權益與褔祉為己任，把師生安全放在第一位。教協也一直關心國家民族的發展，反對港獨。這些基本立場，相信各位會員都耳熟能詳，今後我們在推動會務時會進一步貫徹這些基本立場。



在回應教育局的新聞稿中，對於該局停止處理教協轉介的投訴，我們表示非常失望。不過，我們仍會一如以往，繼續跟進會員的求助個案，解答會員就權益事宜的查詢，維護會員的合法權益。我們也希望教育局能盡快恢復處理教協作為工會的轉介個案，盡其本分，解決存在於教育界的各種問題。



教協本週決定，今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務。我們非常樂意虛心聆聽會員和各界的意見，努力做好會務工作，不斷求進。



工會的成功有賴會員的支持，再一次感謝大家的關心。



祝各位



工作愉快，生活美滿！



會長



馮偉華 謹啟



2021年8月3日

