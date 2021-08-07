選委會｜曾志偉報名冀推娛樂事業　譚詠麟屈穎妍獲提名

選舉委員會選舉9月舉行，今日（7日）為提名期第二日，不同界別繼續有參選人報名。身兼中華海外聯誼會港區理事的藝人曾志偉、高志森，今早到政府總部報名參選第五界別中的全國性團體港人代表。曾志偉稱，娛樂事業帶動很多正面效益，希望政府會支持。

香港電影製作人黃百鳴組成「創新起動」14人名單，參選體育、演藝、文化出版界。他稱香港需要選出愛國班子，達至有效施政，如果為了自由而犯法、暴動，則是自私不是自由。



盧文端報名參選 拒評林鄭連任

【12:45】全國僑聯副主席盧文端赴政總報名選委，參選第五界別「全國性團體港人代表」。對於下任特首期望，他表示一定要愛國愛港、對國家忠誠，亦關注民心、民生議題。至於一旦當選選委，會否提名民主派人士參選，他稱要看對方以往表現；至於會否支持特首林鄭月娥連任，他僅說「言之過早」。

全國僑聯港區委員梁煒茵表示，榮幸有份參選選委，冀為年輕一輩發聲，希望日後能選出融入國家政策的特首。

高志森參選全國性團體



中華海外聯誼會理事關百豪、曾志偉及高志森，今日現身政府總部報名參選。被問到心目中特首的標準，曾志偉稱希望對方能順從民意，解決房屋、年輕人就業需求等，又指特首林鄭今年有好表現，但具體會否支持尚要看政綱。

本身是TVB副總經理的曾志偉又提及，娛樂事業能帶動很多正面效益，「娛樂事業能帶動很多，你看這次奧運，大家多開心，令香港人更加團結，鼓舞和正能量，希望政府會支持。」

導演高志森亦循全國性團體界別參選，他稱心目中的特首需要愛國、有治港能力、解決房屋問題；至於會否支持林鄭月娥，他僅稱「等對方參選先講」。

黃百鳴組名單選體演文出界 包括盧永雄



香港電影製作人黃百鳴早上亦現身政總，他表示聯合了體育、演藝、文化出版界組成14人團隊，希望爭取14個由選舉產生的選委席位。

就理想候選人的標準，他認為香港需要選出愛國班子，做到有效施政，並提出「穩定」、「自由」、「發展」及「機遇」四大政綱原則。他強調如果為了自由而犯法暴動，則是自私不是自由，會自毀前程。他期望香港背靠祖國，把握大灣區發展機遇。

汪明荃、譚詠麟提名方式晉身選委

同一團隊成員、創立《巴士的報》的傳媒人盧永雄表示，理想特首準則包括要是堅定愛國者、有才幹等，又指2019年動亂令香港倒退，希望新班子能高效施政。

體育、演藝、文化出版界另有15個席位由提名產生，參選人包括藝人汪明荃、譚詠麟、TVB主席許濤、「梁粉」屈穎妍等。

體育、演藝、文化出版界15人提名名單



體育界：余國樑、湯徫掄、王敏超

演藝界：洪祖星、譚詠麟、許濤

文化界：汪明荃、周振基、潘耀明、毛俊輝、林天行、屈穎妍

出版界：李家駒、吳靜怡、黃鉦凱



▼首日提名情況▼

