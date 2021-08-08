反外國制裁法納入基本法　譚耀宗：本地立法較合適　外資毋須過慮

全國人大常委會本月17日至20日在北京開會，料審議把全國性法律《反外國制裁法》納入香港《基本法》附件三。

全國人大常委譚耀宗今日（8日）出席活動後表示，只知有全國性法律納入《基本法》附件三，未知涉及哪一條，他個人認為如《反外國制裁法》要在本港實施，以本地立法形式實行較為合適，立法過程中亦可釐清各項問題，呼籲外資毋須過份憂慮。



譚耀宗：應要求美國不再施行制裁



本身被美國制裁的譚耀宗表示，現時不了解《反外國制裁法》納入《基本法》，需等待人大常委會月中會議商討，但他認為有關立法工作由本地執行較合適，因為有關法律是全國性法律，不是特別為香港而設，若直接納入《基本法》附件三，執行上需再作安排。

譚耀宗強調，大家不應怪責內地推出《反外國制裁法》，或要求中國放棄反制，反而應該要求部分西方國家尤其是美國放棄「長臂管轄」，不要再進行制裁措施。

譚耀宗。（羅君豪攝）

梁愛詩：一直支持及欣賞有團體對推廣華服的堅持

香港夫子會今日於饒宗頣文化館舉行國際華服節典禮，邀請譚耀宗、前律政司司長梁愛詩為嘉賓，分享對穿著華服的感受。梁愛詩指，香港夫子會一直以來推廣華服普及化，弘揚中華文化，樂見愈來愈多年輕人參加華服節活動。

譚耀宗則指，早前到訪內地時，看見當地成功舉行華服節，感到羨慕，很多人都呼應活動穿着起華服，想不到原來香港都有組織舉行相似活動。他稱讚大會提供各式各樣富有內涵的華服讓他選擇。