工聯會內地中心促成回港易計劃　疫情下多項措施助內地港人

隨着大灣區的發展，加強粵港澳融合仍大勢所趨，工聯會會長吳秋北，副會長麥美娟今日（10日）回顧工聯會內地諮詢服務中心的工作成效。工聯會促成了特區政府推出「回港易」計劃，令內地港人於疫情期間來回兩地更方便。

今年上本年，共有超過1.8萬人致電及到訪各中心諮詢，協助個案宗數超過1.3萬宗，累計接獲內地港人求助約16萬人次，跟進處理個案逾10萬宗。



吳秋北表示，工聯會自2004年起與內地工會合作，先後於廣州、深圳、東莞、惠州、中山及福建設立諮詢服務中心。副主席麥美娟續指疫情反覆無常，至今香港與內地仍未通關，內地中心於今年4月成功爭取特區政府將「回港易」擴展到廣東省以外地區，讓更多內地港人回港免隔離。

港府一度停廣東全省回港易 反映意見後調整計劃

她指通關需要兩地政府互相配合，「若果人地唔肯嘅時候，我地香港係咪可以先放寬隔離政策」，故促成了特區政府推出「回港易」這個計劃。麥美娟表示推行「回港易」並非暢通無阻，就上月廣州出現案例，暫停廣東省人士透過「回港易」返港免檢疫，導致大量內地港人未能如期返港。內地港人亦向內地中心表達不同意見，而政府也立刻接納內地中心的意見，盡快調整為只高風險地區暫停「回港易」計劃。

另外，內地中心去年成功承辦了78場寄藥行動，為逾3萬名內地港人解燃眉之急，並成功推動特區政府於去年11月推出特別支援計劃，委託香港大學深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的病患，提供受資助的跟進診症服務。內地中心更安排逾千內地港人集體接種新冠疫苗、協助登記申請5,000元電子消費券等。

麥美娟稱回顧過去20多年，發現不少市民到內地工作及居住，政府需要關注及考慮到內地港人的需要，並指內地中心及工聯會將繼續發揮好角色，希望特區政府將來的政策制定不要忘記在內地工作，讀書及居住的港人。

選委會勞工界「突章」 麥美娟：良性公平競爭

被問到選舉委員會勞工界已獲提名參選人有「突章」的情況，麥美娟指仍屬正常現象，選舉不免有競爭，但希望為公平良性的競爭，與其他勞工界成員一直保持良好的合作關係，「有競爭完全唔出奇，不過係一個良性，健康同埋公平嘅競爭」。吳秋北表示「從過去經驗話俾我地聽，勞工界係相對比較團結」，競爭一定會存在，但候選人主要就勞工界發聲，相信會一如既往更好地團結勞工界。