選委會︱泛民上屆大勝奪325席　今屆參選非建制派僅「小貓三隻」

選委會選舉提名期結束，在絕大多數民主派不參選下，競爭大減，今次選舉僅有3名非建制派人士獲足夠提名參選，與2016年選委選舉、民主派全面搶攻相比，可謂差天共地。



+ 4

上屆達成「民主300+」 建制遭「洗倉」

2016年，民主派發起「ABC」運動，即「Anyone But CY」，反對時任特首梁振英連任，組成聯盟「民主300+」，在35個界別分組中，派出352人參選14個分組，在多個專業界別囊括全部席位，包括法律界、教育界等，亦成功在多個建制「票倉」搶灘，如建測規園界、工程界，民主派最終奪得298個議席，加上27名民主派議員，合共有325席。

隨着梁振英放棄連任，「民主300+」選委在2017年行政長官選舉分別名胡國興及曾俊華，與林鄭月娥競逐特首寶座，最終兩人均落敗。

+ 2

狄志遠、周賢明參戰社福界 潘焯鴻「交天主決定」

反觀今屆選委會，非建制派人士只有「小貓三隻」，分別是參選社福界的新思維主席狄志遠、西貢區議會主席周賢明，以及參戰宗教界天主教的中科興業董事總經理潘焯鴻。潘焯鴻日前表示，新制下選委會不少界別的指定團體選民屬建制派，明言不欲向建制派爭取選票，因此決定嘗試循宗教界晉身選委會，「交由天主決定。」

選舉改制後，明年特首選舉需獲得不少於188名選委提名，並且在每個界別取得不少於15名委員提名，因此上述3名非建制派就算全部當選，在特首選舉中影響力微乎其微，但有權提名及選出新一屆立法會90名議員。