消息指民陣傾向解散　周五開會決定　前核心：意料中事、化整為零

繼全港最大教師工會教協解散後，可能再多一個民主派組織面臨相同命運。消息指，民間人權陣線主流意見傾向解散，將於本周五（13日）召開會議，就是否解散組織作出決定。民陣臨時召集人鍾松輝接受查詢時表示，不作評論。



▼2019年七一遊行▼



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消息人士稱上周並無決定解散

《文匯報》今天（11日）報道稱，民陣上周曾召開會議，迅速通過解散民陣的決議。有消息人士指，至今仍未有解散民陣的決定，須待下次會議（即周五）才再作討論和決定。

有前民陣核心坦言，民陣解散屬意料中事，認為在當前社會氣氛下，化整為零或是保存實力的出路。今年3月，民主黨、公民黨、民協等民陣會員團體宣布，停止派代表參與民陣的會議及工作，據了解相關政黨沒有收到開會邀請。

鍾松輝早前接受訪問曾稱，自己擔任臨時召集人有兩項任務，一是在8月通知成員團體更新資料，倘成員團體在9月份前未有更新資料，根據章程，將視有關團體退出民陣；二是在9月通知所有成員團體召開大會，選出下屆召集人及秘書處成員。

鍾松輝（中）接受查詢時表示，不作評論。（資料圖片）

警方曾發信質疑違社團例

2002年成立的民陣，過去一直主辦「七一」遊行，其中2003年五十萬人大遊行，成功迫使政府擱置《基本法》第23條立法。2019年修例風波，民陣主辦多場遊行，包括612、616遊行，宣稱有過百萬人參加。

警方社團事務主任於今年5月向召集人陳皓桓發信，質疑民間人權陣線涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面提供6項資料，包括未有再向申請社團註冊的原因、民陣社交專頁是否由民陣建立和管理、要求提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料，及要求交代民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。

陳皓桓當時回覆警方指，根據《基本法》，香港居民擁有結社自由，民陣不認同臨時立法會引入的《社團條例》，更不認為民陣是非法社團，因此不會逐一回應社團註冊主任的提問。他質疑，民陣多次向警方申請不反對通知書，並與警方就遊行集會開會溝通，如民陣為非法社團，為何警方與多個政府部門一直與民陣合作。