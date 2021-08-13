選委會｜高志森提名曾志偉參選　李靜奧運銅牌戰前夕簽提名

選舉委員會界別分組選舉今年9月舉行，提名期昨日（12日）結束，多名政經社名人出戰新增的第五界別「全國性團體香港成員代表」，包括無綫電視副總經理曾志偉、聖公會教省秘書長管浩鳴等。

翻查各候選人的提名表格，曾志偉、管浩鳴、導演高志森，以及警務處前副處長、任達華兄長任達榮，均以中華海外聯誼會理事身份出選第五界別，他們獲莎莎國際控股主席兼行政總裁郭少明、律師會前會長林新強，以海外聯誼會理事身份提名；高志森同時亦提名曾志偉、任達榮和管浩鳴。



鄭裕彤外孫杜家駒提名管浩鳴

新增的第五界別由港區全國人大代表、港區全國政協委員及全國性團體香港成員的代表人士組成，共300席，當中全國性團體香港成員佔110席，剛好收到110份參選表格。

翻查資料，管浩鳴獲10個提名，包括高志森、鄭裕彤外孫兼新創建集執董杜家駒、眼科醫生周伯展等。任達榮、高志森和曾志偉均獲郭少明提名，其中任達榮獲杜家駒提名。

34名全國青聯港區委員早前報名出選第五組別，包括全國青聯副主席梁宏正、民建聯林琳、工聯會陳穎欣、法學博士陳曉鋒。資料顯示，林琳和梁宏正分別取得13個提名，陳穎欣和陳曉鋒取得14個提名，4人互相提名對方，其他提名人亦完全一樣，包括全國青聯常委梁毓偉、莊家彬、委員譚雪欣、施永泰，以及楊受成幼子楊政龍等。

劉江華以「馬鞍山慶委會首席會長」參選

多名政界人物參選基層社團界別選舉，包括民政事務局前局長劉江華。多次循新界東直選當選立法會議員的劉江華，以「馬鞍山慶委會首席會長」身份出選，共取得10個提名。多個提名人或團體，為民建聯在沙田和馬鞍山的樁腳及組織，包括「恆安之友社」的方浩良、「廣康歡樂協會」的沙田前區議員王虎生、擔任東莞同鄉總會沙田分層有限公司授權代表的民建聯前沙田區議員李世榮。

民建聯前九龍東立法會議員陳鑑林，同樣出戰基層社團界別，獲多支地區樁腳提名，包括東九龍居民委員會何漢文、黃大仙居民促進會、橫樂居民協會黎榮浩、鳳德居民聯會簡志豪等。

民政事務局前局長曾德成以香港島各界聯合會永遠營譽顧問身份，出選基層社團界別，他取得多個地區組織提名，包括中西區婦女會、石排灣居民協會、香港島各界聯合會藝術團、灣仔社團活動中心。

奧運銅牌戰前一日 李靜、貝鈞奇互相見證簽署表格

港隊女子乒乓球隊教練、「金句王」李靜和奧運香港代表團團長貝鈞奇，加入「創新起動團隊」名單，出選體育、演藝、文化及出版界選委。

8月5日，李靜率領乒乓球隊出戰女團銅牌戰，港隊成功勝出勇奪銅牌。根據資料，貝鈞奇在銅牌戰前一天（8月4日）為李靜擔任見證人，簽名提名表格。首次參選的李靜獲得13個提名，包括來自南華體育會許晉奎、香港高爾夫球總會、香港活木球協會有限公司、中國香港體操聯會、香港乒乓總會會長余國樑、香港羽毛球總會會長湯偉掄、聯合出版（集團）有限公司等。

李靜目前身處檢疫酒店隔離，他昨日在一個視像記者會上，未有回應參選的原因，以及會否支持行政長官林鄭月娥競逐連任，只說無可奉告。

袁國強提名湯家驊、梁定邦

全國政協前常委劉漢銓與資深大律師湯家驊、梁定邦、律師會會長彭韻僖等組成15人名單參選，出戰法律界選委。梁定邦共取得14個提名，除了自己提名自己外，提名亦包括香港法學交流基金會主席馬恩國、前律政司司長袁國強、律師會前會長蘇紹聰等。湯家驊取得16個提名，包括梁定邦、馬恩強、林新強、袁國強等。