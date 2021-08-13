選委會2021｜李嘉誠不再競逐選委　長和系影響力究竟跌幾多？

【選委會選舉2021】選舉制度改革後第一次選舉委員會界別分組選舉提名期周四（8月12日）已經結束。今次其中一個焦點，是多次獲選成為地產及建造界選委的長和系資深顧問、李嘉誠宣布不參選，意味他無法在明年特首選舉中提名候選人和投票。究竟現時長和系在選委會還有多少勢力，是否會因此而影響力大減？



李嘉誠今屆沒有參選選委會。（資料圖片）

以往選委會共有1200席位，工商界佔其中300席位，投票取向足以左右大局。現年93歲的李嘉誠，2016年上屆選委選舉亦有參選並躋身選委，而工商界300個席位中，長和系、李嘉誠家族背景者至少有8人，包括李嘉誠兒子李澤楷、現為長和非執行董事的胡慕芳、長實執行董事周偉淦、「鐘錶大王」莊學山等。

加上李嘉誠另一兒子李澤鉅循政協晉身選委，1200人選委中至少9人是長和系、李嘉誠家族背景。其餘名單看下圖：

今屆選委會長和系影響力大減？



今屆選委會選舉李嘉誠沒有參選，其家族及長和系對於特首選舉的影響力到底有多大變化呢？

根據今屆報名參加選委會名單，目前只有至少7人是李嘉誠家族及長和系背景，即睇參選者中哪7人有長和系、李嘉誠家族背景▼▼▼

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今屆除了李澤楷、周偉淦、莊學山今屆繼續參選，還有長實集團執行董事趙國雄、施熙德及香港電訊集團董事總經理許漢卿參選，預料他們將自動當選，連同當然選委的李澤鉅，意味李嘉誠家族及長和系背景於選舉委員會席位至少有7席，比上屆少2席。

加上今屆選委會席位由1200個增加至1500個，在相關選委人數減少、整體選委人數增加的情況下，李嘉誠家族及長和系席位於選委會佔比將減少更多，影響力亦隨之減少。

另外，以五大地產商（新鴻基、恒基、九倉、長和系、新世界）參選席位計算，長和系只排第四，最多的是新鴻基12席，其次是恒基9席。

即睇選委報名情況▼▼▼

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李嘉誠特首選舉取態屢受關注

李嘉誠曾任多屆選委，在政商界地位舉足輕重，其取態往往備受關注。例如2012年特首選舉，李嘉誠高調支持唐英年，並透露在選舉前兩星期已知唐英年不會勝出，「但我依然投佢，我有個原則，我老早應承咗，結果中途變卦，所以我今次（指2017年特首選舉）堅定唔提名」。

至上屆特首選舉，林鄭月娥、曾俊華競逐特首寶座，李嘉誠拒絕表態支持任何人，但他曾指希望新特首可像「女媧補天」般，解決社會撕裂等人為問題，似是弦外之音。其子李澤鉅、李澤楷當時則表明支持林鄭月娥。