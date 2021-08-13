選委會2021｜商界版圖大執位　有財團參選人數大增有望成新龍頭

選舉委員會界別分組選舉提名期周四（12日）結束，今屆本地五大財團共派出最少42人參選，當中包括各財團第二代、第三代接班參選。上屆選委以長和系及會德豐背景選委最多，分別各佔9席，不過今屆兩者參選人數均減少，被新勢力取代選委龍頭地位。



過往香港地產商的投票取態對下屆特首人選有一定影響力，在2016年選委會選舉，五大財團包括長和系、新世界、會德豐、新鴻基及恒基共手握至少41票。面對民主派成攻搶佔多個界別席位，商界手中的票變得舉足輕重，足以左右特首選舉結果。

今屆新鴻基背景及相關參選人數最多，共至少有12名，其次是恒基至少有9人。隨著李嘉誠表明退休只繼續公益事務，不再參加選委會，長和系及相關者今屆僅得7人參選，比上屆當選的9名選委減少最少兩席。

另外，今屆不少財團派出第二代、第三代參選。例如李嘉誠兩名兒子李澤鉅、李澤楷將分別循第五界別全國政協及第一界別香港僱主聯合會繼續出任選委。其他例子包括新鴻基執行董事郭基煇、新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、主席兼董事總經理李家誠等，均循地產及建造界參選。

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此外，已故賭王何鴻燊名兩女兒亦有報名參選，身兼香港各界婦女聯合協進會主席的「二房」長女何超瓊代表全國婦聯，以「有關全國性團體香港成員的代表」身份參選第五界別選委，同樣參選的亦有「二房」三女何超蕸，現為信德集團執行董事，則循第三界別「基層社團」參選選委。