楊美琪「坐正」刑事檢控專員　鄭若驊讚卓越、具誠信

律政司今日（13日）宣布委任首席政府律師楊美琪為刑事檢控專員，掌管律政司刑事檢控科，由今天起生效。律政司司長鄭若驊讚揚楊美琪是一位具卓越才能和誠信的律師，深信她定能帶領刑事檢控科應付未來的挑戰，以公正持平的態度履行刑事檢控專員的職責。



鄭若驊指刑事法領域經驗深厚

律政司指，楊美琪是經內部晉升暨公開招聘獲選擔任該職。鄭若驊歡迎是次委任。她表示楊美琪在刑事法領域的專業知識和經驗深厚，並具備優秀的領導才能，是推展律政司刑事檢控科重要工作的理想人選，「楊美琪是一位具卓越才能和誠信的律師，我深信她定能帶領刑事檢控科應付未來的挑戰，以公正持平的態度履行刑事檢控專員的職責。」

刑事檢控專員屬律政專員職級（首長級（律政人員）薪級表第6點），負責指導刑事檢控工作，以及就刑事法的發展、執行與實施，提供意見。

楊美琪分別在1992年及1993年於英國和香港取得律師資格，其後在2021年成為大律師。她在取得法律資格後，累積了超過28年的法律專業工作經驗。楊美琪在1994年加入律政司刑事檢控科，任職檢察官，1996年晉升為高級檢察官。她在2012年成為副首席政府律師，2019年再擢升為首席政府律師。自加入律政司以來，楊美琪除了在民事法律科工作過一段短時間外，大部分時間均在刑事檢控科工作。

去年8月，梁卓然辭任刑事檢控專員，於去年底離任。據悉，梁卓然辭職前曾在發給其同事的電郵中，直言與律政司司長在刑事檢科的運作上不咬弦，情況沒有改善，故希望司長會另覓刑事檢控專員，並能把新意見及見解帶進這個部門。