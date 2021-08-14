譚耀宗稱團體若不利國家安全不應繼續　鄧炳強：會做好23條立法

民陣近日傳出解散消息，全國人大常委譚耀宗強調，任何組織和團體，只要所作所為對國家安全不利，都不應該繼續。他又指國安法未能涵蓋所有範疇，例如洩露國家機密等。



人大常委會下周二開會 或將反外國制裁法納入基本法附件三

譚耀宗接受傳媒訪問時表示，下周一（16日）會啟程赴京準備參與周二（17日）的全國人大常委會，屆時可能公佈哪一條全國性法例納入《基本法》附件三，他估計是《反外國制裁法》，但要到時才能肯定。他指如果能夠透過本地立法會更加完備，亦會有時間去研究實施過程有什麼可以落實。

他又表示，《基本法》23條立法部份內容，目前未能在國安法涵蓋，例如洩露國家機密，以及香港政治團體與外國聯繫方面等。他又提到政府最近就散播假消息方面有立法工作，希望當局可以做得好一些，因假消息對社會危害較大。

對於近日民陣傳出解散消息，譚耀宗指內地媒體關心香港情況，認為部份香港團體過去所做的東西，不利國家穩定及香港社會穩定，提出這些會引起香港政府關注，他認為這是好事，可以了解內地媒體的看法。

被問到解散這些團體，是否能在某程度達到國家安全，他指若這些團體不再出現，也是能解決了這個問題，他強調任何組織和團體都要維護國家安全。他又表示，只要所作所為對國家安全不利，這些組織都不應該繼續，相信特區政府會研究當中哪些團體是抵觸了國家安全法例。

全人發展協會與油尖旺民政事務處近日合辦「全人發展教育體驗遊戲」國家安全教育活動，今日舉行啟動禮及專題講座。全人發展協會創會主席王俊文表示，活動透過俗稱「劇本殺」的劇本推理遊戲融入國家安全教育，希望以輕鬆愉快方式推廣國安教育。

有份出席活動的保安局局長鄧炳強表示，未來會做好23條立法的工作，監督和宣傳國安法。被問到目前最逼切的問題，他就提到會着墨近月針對警務人員及公眾安全的恐怖活動，以及對公眾教育的國安意識和國家認同教育。

有份出席活動的保安局局長鄧炳強表示，未來會做好23條立法的工作，監督和宣傳國安法。（梁鵬威攝）

講座上，譚耀宗重提2019年反修例事件，展示中文大學、理工大學在示威期間的照片，縱火照片，指香港過去23年未能自行就國安事宜立法，最後被逼由人大常委會出手制定相關法例，未來政府和市民要全力築起國家安全的銅牆鐵壁。他又指國安法實施後，有60多人被檢控，直言數字較少，預計日後會有更多。

教育局副局長蔡若蓮表示，教育局有為教師送上國安教育讀本，亦正在陸續開發教材滿足不同學習階段，亦會擬定框架，相信9月開學後能方便教師授課。