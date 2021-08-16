選委會︱天主教抽籤結果出爐　潘焯鴻、張俊勇無緣中籤

選委會界別分組選舉下月舉行，宗教界須由6個指定團體，各提名10人成為選委。其中在天主教香港教區，由於多達40人報名，須抽籤決定誰人能成為選委。報名人士之中，包括港鐵沙中綫醜聞「吹哨者」、中科興業董事總經理潘焯鴻、前港區人大代表張俊勇等。天主教香港教區今日（16日）進行團體抽籤，潘焯鴻、張俊勇均未能中籤。



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稱如能中籤有信心通過資格審查

潘焯鴻指自身未能中籤，亦不太認識中籤人士，因此不便評論，但形容抽籤過程順利。被問到如果中籤有否信心通過參選資格審查，他說絕對有信心通過審查，看不到有干犯到相關法律的風險。

他補充，選舉委員會人數由1,200人增加至1,500人，雖然人數上升但宗教界席位並沒有增加，因此教區在選委會所佔比例有所減少，發聲機會因此而變小。潘焯鴻表示，若然自己中籤代表教區會「更多聲氣」，但如今未能中籤，「把聲會無咗」，未來會以其他方式繼續發聲。