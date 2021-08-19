徐英偉、霍啟剛：支持粵曲發展　將於社區大力推廣

新冠肺炎疫情肆虐，本港戲曲界面臨失業危機，「香港粵劇曲藝協會」及「文化躍動」特別於全港社區舉辦「振興曲藝社區推廣計劃」，今日（19日）舉行閉幕禮，活動主禮嘉賓包括香港粵劇曲藝協會主席周潔冰、文化躍動主席霍啟剛、民政事務局局長徐英偉，以及香港粵劇曲藝協會名譽顧問、前立法會主席曾鈺成。



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徐英偉致辭時表示，感激在場市民堅守社交距離措施，又呼籲觀眾盡快接種疫苗。他續表示會繼續努力於社區推廣曲藝發展，「知道呢啲文化活動會帶俾市民好多正能量」。霍啟剛稱感激主席周潔冰支持戲曲發展，又說自己對戲曲文化充滿信心，希望業界人士能盡快重返工作崗位。霍啟剛又藉此感謝早前出戰東京奧運會的運動員。

霍啟剛指政府及體院將為運動員提供更多資源

被問到會否改善運動員資助計劃及對退役運動員作更好的安排，霍啟剛回應指早前特區政府已宣佈將會投放額外支援及支持予運動員，相信於體院的層面上亦能做到體制優化，給予運動員更多資源。至於對於運動員退役後的安排，霍啟剛指或會安排退役運動員優化教育，「相信未來會做得更好」。