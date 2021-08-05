東京奧運｜港隊屢創佳績　霍啟剛稱將為精英運動爭取更多資源

「牛下女車神」李慧詩今午（5日）在東京奧運場地單車女子凱林賽，以第八名完成賽事。下午時間，數百名市民到大角咀一個商場支持李慧詩，非常熱鬧，當中包括港協暨奧委會副會長霍啟剛與民政事務局局長徐英偉。



霍啟剛表示，李慧詩已盡力，期望她可以盡快收拾心情，準備餘下的爭先賽。對於港隊今屆成績遠超過去幾屆，霍啟剛指港協暨奧委會將於東奧完結後與政府商討，為精英運動爭取更多資源。



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霍啟剛欣賞比賽後表示，李慧詩已盡力比賽，期望佢可以盡快收拾心情，準備餘下的爭先賽。對於今屆奧運香港運動員屢創佳績，霍表示，除了對本港精英運動員提供獎金支持之外，不少商界人士希望投入更多資源去支持本地運動，以及運動員退役之後返回校園的安排等。

對於本港建設新的運動場地上，霍表示在奧運會開幕之前已經跟港府討論有關問題，現時正考慮新場地設置地點，以及加設的多用途體育館的場館安排，應該優先興建那一款運動場地項目的安排等。

▼李慧詩出戰競輪賽半準決賽▼

