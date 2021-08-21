葉劉提早慶生盼港走出陰霾　鄧炳強葉文娟送粉紅蛋糕

立法會議員葉劉淑儀下週二（24日）71歲生日，不少戰友均紛紛道賀，她亦在社交媒體上上載多張合照，保安局局長鄧炳強亦準備了生日蛋糕向對方道賀。她稱生日願望希望香港能走出陰霾，克服困境。



葉劉淑儀下週生日，但已經有不少戰友搶先道賀，她早上在社交媒體上載多張合照，一身紅碎花長裙相當搶鏡。

她在帖文中感謝新民黨一眾同事及戰友為她安排生日派對，又稱收到各方友好的禮物，包括自製生日卡、行山用品及手工朱古力，而南海商會同鄉亦有則送上花籃。其中保安局局鄧炳強及保安局常任秘書長葉文娟更準備了粉紅色生日蛋糕為對方慶生，兩人偕同新民黨副主席，立法會議員容海恩合照。葉劉更透露鄧炳強和自己同是聖士提反女子學校的校友。

被問到生日願望，她就指希望香港人能克服困境走出陰霾，又大讚香港運動員展現了迎難而上的精神，「很多同事問我有甚麼生日願望？我說香港抗疫轉眼已超過一年半，期間面對很大挑戰。雖然香港此刻尚未能夠與內地通關，與國際交往亦大為減少，但很高興在疫情之下，香港本土經濟已顯示出活力；更值得高興的，是香港運動員在剛完結的東京奧運取得史無前例的佳績，奪取多面獎牌。他們展現了不屈不撓、迎難而上的香港精神，我相信香港人憑著這種拼搏精神，定能克服目前困境，走出陰霾，迎接光明的未來。」