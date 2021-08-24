政圈風聲｜黃柳權來港宣講「十四五規劃」　預示惠港舉措稍後出台

訪港的國務院港澳辦副主任黃柳權昨（23日）馬不停蹄，分別赴政府總部及立法會向政府官員及議員講解《十四五規劃綱要》，成為政圈焦點。據了解，中央正計劃於稍後推出一系列惠港措施，多涉及與內地合作共贏，而今次黃柳權來港介紹「十四五」規劃，正是為此作鋪墊。從黃與相關隨團官員的宣講內容，或可找到端倪。



▼立法會「十四五」規劃講座▼



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惠港措施料兩、三月後出台 涉金融、創科、助港青拓出路

據悉，中央正籌劃中的惠港措施，很可能在兩、三個月後公布，屆時正值立法會選舉前夕，料有利建制派造勢。今次是中央修改選舉制度後的首次立法會選舉，雖然建制派的競選壓力為歷屆最少，但中央仍希望大大提升建制派議員的形象，有助特區政府管治。

消息又指，相關惠港措施料涉及金融、創科等領域，協助香港青年開拓更多出路亦是重點之一，且多涉及與內地合作、共融、共贏，與《十四五規劃》密不可分；黃柳權與發改委等相關官員此際來港宣講，讓港人更多理解及更易掌握，具有「打頭陣」的策略性意義。

8月23日，特區政府舉行「十四五」規劃宣講會。（政府新聞處）

「十四五」支持香港提升國際航空樞紐地位

據官方資料，今次宣講團成員，除了國務院港澳辦副主任黃柳權，還有國家發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉、中國人民銀行金融研究所所長周誠君，和科技部成果轉化與區域創新司副司長黃聖彪等。宣講團除出席「重頭戲」政府總部及立法會的講座，今、明兩日還將出席多場講座，就金融、青年、創科等議題作講解。

全國人大會議今年3月通過《十四五規劃綱要》，其中在經濟發展方面，加入了支持香港提升國際航空樞紐地位，支持香港建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心等。在建設粵港澳大灣區方面，《十四五規劃綱要》提出深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通，加強內地與香港各領域交流合作。

港澳辦副主任黃柳權昨日表示，香港近年陷入無休止的政治爭拗，錯失不少機遇，磋跎歲月，現時香港良好局面來之不易，「蘇州過後無艇搭」，香港需要盡快形成聚精會神搞建設、一心一意謀發展的社會共識。人民銀行金融研究所所長周誠君指，香港有足夠條件和基礎成為全球人民幣資產管理中心，如果香港背靠內地、面向全球是香港長期繁榮穩定的基因，那麼人民幣就是香港長期繁榮穩定的「血脈」，呼籲港府及金管局在制度安排、政策設計上，鼓勵市場機構去「深耕」，快速落實「十四五」規劃賦予香港的使命。