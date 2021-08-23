施政報告︱謝偉銓提3招增土地供應 　陳健波倡政府帶頭擢升青年人

立法會建制派「六人組」（G6）成員今日（23日）與特首林鄭月娥見面，提交《施政報告》建議。其中，保險界議員陳健波認為移民潮導致人才流失，政府應帶頭以及用政策方式鼓勵企業直接擢升青年人。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提出三招增加土地供應，包括推動新界「城鎮化」、發展綠化及祖堂地等。



謝偉銓建議政府檢視公務員評核賞罰制度。（謝偉銓提供）

謝偉銓倡檢討《城市條例》 避免議而不決

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓提出合共34項建議，在土地房屋方面，希望政府推動新界「城鎮化」，全面檢視並提高新界土地的發展密度；重訂土地用途分配，包括生態保育價值偏低的綠化帶及自然保護區、已荒廢及不再適合耕種的農地、適合作其他發展的新界祖堂地和政府、機構及社區設施用地等；全速檢討各項相關法規和程序，包括《城市規劃條例》及《環境影響評估條例》，增強政府的「促進者」角色，避免不斷重複諮詢、磋跎歲月、議而不決。

他又建議，政府檢討與港鐵的分紅機制，研究將「以地養鐵」發展模式推展到其他公共交通交匯處，避免「一鐵獨大」，同時減輕巴士、渡輪等公交機構的營運壓力。在提升管治方面，謝偉銓要求政府檢視公務員評核賞罰制度，更重視實質績效，鼓勵積極有為與創意創新，消除「少做少錯、唔做唔錯」的官僚文化，改變公務員予人「慢」和「推」的印象。

立法會建制派「六人組」（G6）成員與特首林鄭月娥見面，提交施政報告相關建議。（左起）金融界陳振英、謝偉銓、建制派班長廖長江、林鄭月娥、陳健波、體演文出界馬逢國、旅遊界姚思榮。（謝偉銓提供）

陳健波倡重組房屋地政功能

保險界議員陳健波有多項建議環繞業界權益，包括恢復商貿往來爭取早著先機，例如力爭通關及協助有需要的行業做好恢復商貿往來的準備工作，尤其需研究便利內地客戶購買香港保險的方法；檢討法援機制防止包攬訴訟及保險詐騙行為等。

其他政策上，陳健波特別提到香港近日多了市民選擇移民，部分行業出現人才流失問題，但社會可「正好利用今次機會鼓勵企業提拔青年人」。他建議，政府及公營機構則可帶頭破格擢升有能力的青年人，為社會開創風氣；以財務或稅務優惠的方式，鼓勵外資企業聘請更多本地青年人等。

他又指，政府應重組部門架構，統一房屋和地政工作。「應先修理好『焗麵包機』，否則難以解決問題」，認為大幅減少各部門架床疊屋的審批流程，可減省造地時間。