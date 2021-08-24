林鄭：本周公布菲印外傭來港安排　滿12歲學生可憑即日籌打針

受疫情影響，多國外傭一直未能來港，令本港的外傭供應出現短缺。特首林鄭月娥今早（24日）表示，將安排特定酒店，讓外傭來港接受21天隔離檢疫安排，暫時已有一間願提供約400個房間，強調外傭須先完成預訂好檢疫酒店接受21天檢疫，方能登上航機來港。



林鄭解釋，外傭一次過回港會對醫療系統構成壓力，呼籲僱主體諒。（歐嘉樂攝）

林鄭指，知悉或有數千外傭需要返港工作，但強調回港過程必須有序、分批。她解釋，若大批外傭一次過回港，雖透過外防輸入措施，能夠跟蹤確診人士，確保她們不會流入社區，但仍會對醫療系統亦構成壓力，故透過特別檢疫酒店，安排來港外傭接受21天檢疫，讓外傭有序返港，呼籲僱主體諒。

林鄭又指，港府已與菲律賓及印尼政府商討疫苗紀錄互認安排，勞工及福利局將於本周內公布菲、印兩國外傭來港工作的安排，透露目前有一間酒店願意接待返港外傭，可約提供 400間房間。她解釋，需要靠檢疫酒店確保外傭有序來港，做到既可滿足傭主需求，又不為防疫帶來太大風險的目的。

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林鄭促僱主呼籲員工接種疫苗 否則自費檢測

林鄭指出，自6月7日起，本港只出現了兩宗無源頭個案，但某程度不用過分擔心，因其中一個個案是「復陽」個案，另一個案的患者是在機場貴賓室被過境遊客感染，又指外來輸入個案在本周僅平均約二十宗，未對醫療系統構成壓力。

至於接種疫苗安排，林鄭指，相信市民不會再質疑打針的重要性，又指不少人打了兩針後確診，當中大部分也是無病徵或病徵輕微，又指本港現今為市民接種711萬劑新冠疫苗，共有350萬人已接種首劑疫苗，佔全港人口58.7%，但上升幅度也已慢慢收窄，每日打首針的人次少於3萬，每日在網上預約的人次亦只有一萬人。

林鄭指出，全港市民須努力提升疫苗接種率，其中在20歲以下群組，隨著即將開學，學生相信獲家長、學校支持接種疫苗，當局將會把即日籌的門檻降至12歲以上的學生；同時亦會繼續催谷70歲以上的長者接種疫苗。她強調接種率只有58.7%，未足以建立防疫抗疫雙屏障，林鄭同時強烈呼籲僱主仿效政府，要求員工接種疫苗，否則要求員工自費定期接受檢測，從而推高疫苗接種率。

妮歌潔曼來港豁免檢疫 林鄭：第一日已有豁免機制

至於國際影星妮歌潔曼來港拍攝獲豁免隔離檢疫，惹來「高人一等」的傳言，林鄭指有關官員上周已作多次解釋。她指，港府自第一日已有豁免機制，並由政務司司長負責審批，目的是在規例內，讓符合政府運作、與防疫工作有關，或者有利於香港經濟發展的人士獲豁免。她強調，相關人士需時常檢測、有「點到點」的行程限制，不可以「周街走」。她引述商務及經濟發展局局長邱騰華所言，指妮歌潔曼仍符合豁免的所有附帶條件。