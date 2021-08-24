分析｜十四五規劃勾勒發展方向　港府要帶領社會「動起來」

國務院港澳辦副主任黃柳權近日帶領宣講團來港，就《十四五規劃綱要》舉行多場宣講會，他提到港府官員肩負着管治特區、滿足市民期待的重要職責，對接「十四五」規劃不止要政策對接，亦包括「理念對接、思路對接」；中聯辦主任駱惠寧則指，「十四五」規劃明確了香港發展新定位，並現在需要香港社會進一步行動起來，經濟發展「不進則退，慢進也是退」。

兩位官員的講話可謂如出一徹，明顯是針對特區政府過往只停留在理念層面、「講咗當做咗」的慣性執政思維，空談「融入國家發展大局」，卻欠缺具體政策、方式配合落實，試問又如何帶領社會「動起來」？



黃柳權：管治者要「發展好特區」

首場宣講會在政府總部舉行，特首林鄭月娥及多名官員出席，港澳辦副主任黃柳權在會上表示，「十四五」規劃闡明國家發展及明確政府工作重點，是國家開啟全面經濟現代化的藍圖，而「在座官員」肩負管治好特區、發展好特區的重要職責，在推動香港經濟發展、滿足市民期待方面亦有重大職責。他提到，「十四五」規劃不僅包括政策、產業、市場對接，亦包括「理念對接、思路對接」，相信在林鄭月娥帶領下，特區政府能帶領各界繼續發揮「一國兩制」優勢，推動香港更好發展。

所謂「思維、理念對接」，是要求特區領導要有長遠規劃的目光，要以人民的美好生活為目標，令市民有「獲得感」、「幸福感」，亦需要有效落實執行。「融入國家發展大局」這八個字，近一兩年說了很多，但何時做、如何做，政府似仍是摸索當中。

議員提問欠具體

作為「治港者」，立法會議員亦要切實提高對國家政策的認識。從立法會宣講會中，工聯會議員郭偉强有份提問，「我們要如何抓緊機遇？」、「香港可發揮甚麼作用？」、「香港青年要加強什麼本領以把握機遇？」人民銀行金融研究所所長周誠君卻回道：「我就沒有太掌握你的問題......你能不能稍微具體一點？」

其實，這些是香港在國家發展定位的「ABC」，香港如何抓緊大灣區、「一帶一路」等機遇，已經講了多年，如果立法會議員的提問僅此而已，又如何令普羅市民有更多認識？

駱惠寧：慢進也是退 港府應加速前行

黃柳權講話重提夏寶龍對管治者的五個要求，都是要求港府官員積極具體落實工作，不能再拖，這樣才能跟得上「十四五」規劃發展的步伐。正如駱惠寧所說：「不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天。」港府要從今天起做到，不能「無限規劃」、碎步前行，而是要大刀闊斧去做，讓人看到社會、經濟有重大推進。

在宣講會上，發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉表示，中央支持香港做強「內功」，鞏固提升自身優勢，做強、做優、做大，包括提升香港的國際金融、航空、貿易中心地位。人民銀行金融研究所所長周誠君亦表示，香港有足夠條件和基礎成為全球人民幣資產管理中心，形容這是「十四五規劃」給香港的金融定位。

中央定清晰方向 港府要劃出達標路徑

「十四五」規劃明確了香港發展新定位，港府需提出具體政策、制定路徑，積極朝目前進發，各界正注視林鄭月娥10月出爐的《施政報告》。林鄭月娥早前表示，《施政報告》將會主力勾劃香港未來，特別是「十四五規劃」和大灣區等，最重要的項目是土地開發和基建。她說有心理準備這份《施政報告》會被批評為「假大空、紙上談兵」。

林鄭雖然希望做好期望管理，但不等於可停留於「有規劃、無落實」，今次《施政報告》要讓社會看到香港「融入國家發展大局」的政策路線圖，以避再次失去大好發展機會。