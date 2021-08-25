三年間7工會自行解散　羅致光：解散前倘違法將跟進

多個界別在反修例運動後籌組新工會，原擬在不同選舉中搶佔席位壯大各自陣營。勞工及福利局局長羅致光回覆立法會議員書面質詢時表示，2018年至2020年期間成立的新登記職工會共有533間，截止2021年7月底，已登記的職工會有1504間，而過去三年有7間職工會自行解散。

被問到如何監察職工會在解散過程中有否妥善處置資產，勞褔局回覆時稱，擬解散的職工會必須按已登記會章所訂明的方式及規定，解散職工會及處置所有剩餘資產，並須按相關法律遣散員工及處理債務及稅務等。局方強調，登記局會密切監察職工會解散及處置資產的程序，確保符合會章及相關法例規定。



羅致光指，如職工會在解散前曾進行違反會章或法例活動，登記局及執法部門會作出跟進，具體情況視個別個案而定。（資料圖片）

羅致光指，在2018年至2020年新登記的職工會按年分別有13間、25間及495間，其中獲登記局登記而自行解散的職工會按年分別有3間、3間及1間。局方提及，截止2021年7月底，已登記的職工會共有1504間。

羅致光回覆議員查詢時指，過去三年有7間職工會自行解散。（資料圖片/鄭子峰攝）

稱若接獲涉違《職工會條例》投訴 登記局將嚴肅處理

被問到如何監察職工會是否為合法目的成立，以及進行的活動是否符合會章的規定。羅致光指，登記局採取一系統措施，包括探訪職工會、審理並登記職工會更改會章、審查職工會的周年帳目表以及為職工會理會和職員舉辦課程等，確保取職工會遵從《職工會條例》及會章的規定。局方強調，若接獲涉違反《職工會條例》的投訴，登記局將會嚴肅處理。

羅致光指，如職工會在解散前曾進行違反會章或法例活動，登記局及執法部門會作出跟進，具體情況視個別個案而定。