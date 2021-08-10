教協解散｜政治氛圍掀解散潮　23工會主動解散　較去年全年增11倍

有逾9萬會員、為本港最大單一行業工會的教協今日（10日）宣佈解散，事實上，前年反修例運動後，本港一度激起新工會登記浪潮，但隨著政治環境轉變，工會解散潮早已捲起。勞工處回覆《香港01》指，截至本月初，今年共接獲23個工會撤銷登記申請，與去年僅2宗申請相比，增幅近11倍，而同期勞工處僅接獲9宗新工會申請，較前年4,289宗出現斷崖式下跌。



《香港01》向部分解散工會了解，有人指在現今政治氛圍下，因無人接捧或有壓力而解散，亦有人表明解散無關政治。學者形容，工會及民間團體可凝聚基層看法及訴求向政府表達，一旦工會數目減少，長遠勢礙窒基層話語權。



根據勞工處資料，截至8月1日共有23個工會撤銷登記，與去年僅兩個工會取消登記相比，增近11倍，至於2016至2019的撤銷登記數目，僅分別為3、4、4及5個。

會長馮偉華宣布解散教協 將啟動相關程序

新公務員工會於2019年反修例事件中成立。（資料圖片／羅君豪攝）

15個解散工會去年始成立

23個解散工會遍布多個行業，如公務員、醫療行業、資訊科技行業、社工等，亦包括早於今年年初宣布解散的「新公務員工會」。《香港01》發現，23個解散工會中有15個在去年始成立，解散之快，與一般工會深耕細作吸納會員以壯大工會傳統大不同。翻查資料，新公務員工會當時在社交平台解釋，公務員宣誓一事，或令工會理事無法留任在政府，加上現實環境故作出解散決定。

職工盟總幹事蒙兆達表示，在現今社會氣氛下，有工會因「無人接棒」無奈解散，（資料圖片）

其中一個今年解散的工會「香港電子科技人員協會」，為職工盟屬會，職工盟總幹事蒙兆達稱，據其了解，解散原因為後繼無人。他認為，頭7個月取消登記數字雖較上年增加，但佔整體工會比例仍相對少，明言在現今社會氣氛下，有部分工會幹事決定移民、出現「無人接棒」情況，因而無奈解散，亦有工會感改變社會空間收窄，「搞嚟都無謂」。

香港公務員總工會三屬會解散 馮傳宗：與政治無關

另外，今年取消登記的房屋署屋宇事務助理協會、房屋署總屋宇事務助理協會及房屋署屋宇事務助理職系總會，皆為香港公務員總工會屬會，主席馮傳宗回覆查詢時指，上述三個工會解散與政治氛圍無關，只因該職系工作性質緣故，隨年月過去，目前政府內相關職位僅剩個位數字，故決定解散。

理大應用社會科學系前助理教授、香港民研副行政總裁鍾劍華。（資料圖片）

僅接9工會申請 學者：基層失平台 難表達意見

至於申請數字方面，截至今年7月18日，勞工處資料顯示，接獲9宗工會申請，較去年4,289宗申請大跌，惟目前仍有3,171宗新職工會登記申請正在處理中。

理大應用社會科學系前助理教授、香港民研副行政總裁鍾劍華認為，目前社會氣氛下，多個行業已陷入「低潮」，相信政府一連串的拘捕行動，亦讓民間團體感受到壓力。他認為，目前解散數量仍不算多，部分萌生退意的組織亦未必「正式入紙」，過去1、2年間，各界為搶佔功能議席，很多新工會因而成立，惟在完善選舉制度通過後，部分工會變相存在意義不大。



鍾說，一個公民社會越活躍，便有越多民間組織，但當社會越封閉時，工會無甚可為，便會解散，影響社會長遠發展，「公民組織、工會可以聚集到基層睇法、權益、態度，再從而向上層展示，遊說」，如果失去平台表述，個體基層員工難以有組織地表達意念。