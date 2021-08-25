支持林鄭連任？黃柳權：符五個「善於」應當支持　移民無關國安法

國務院港澳辦副主任黃柳權近日帶領宣講團來港，一連三日舉行多場「十四五」規劃宣講會，他今（25日）會見傳媒時被問到，會否支持特首林鄭月娥連任，黃柳權首先向記者稱「你的問題很好」，接著指港澳辦主任夏寶龍在《港區國安法》一周年研討會上，已對未來香港管治團隊提出「五個善於」條件，他認為凡是符合要求就應當支持。

對於過去一年有近九萬人離港，黃柳權稱有留意相關報道，認為香港是一個國際城市和自由港，人口流進流出，特別在疫情下有高高低低變化是正常。他不認同離港的人因《港區國安法》實施，對香港失去信心的說法。



移民潮再現 黃柳權：人口流動屬正常

夏寶龍上月提出香港管治者的五大條件，包括善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；以及善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

黃柳權見記者時表示，《國安法》實施後，市民重新獲得安全寧靜的生活，法治原則得以彰顯，香港發展回到正軌是不爭事實。他提及，去年上半年與今年的香港經濟發展指標都超出市場預期，香港的金融市場穩定，認為大家看問題時要客觀。

他提及，這次來港看到市面秩序井然、大家的生活平靜如常，在《港區國安法》實施及完善選舉制度後，法治彰顯，正在凝聚新的社會共識。他又指，香港已經開始由亂轉治、由治及興的新進程，強調對香港的發展充滿信心。

8月23日，特區政府舉行「十四五」規劃宣講會。（政府新聞處）

指特區管治團隊敢於作為的新氣象正形成

黃柳權總結行程時指，這幾天先後與公務員、立法會議員、工商界人士及青年進行四場就「十四五規劃」的交流會，令他感覺和體會到香港「謀發展」的共識正加快前進。他指特區管治團隊敢於作為、敢於擔當的新氣象正在形成，強調他們作為管治團隊一員，應多學習和掌握國家戰略和規劃，履行發展香港的責任。

他稱體會到各界愛國愛港，「正能量滿滿」，有工商界反映香港早前因政治爭拗，發展被耽擱、拖慢，現在要奮起直追，珍惜現在的良好局面。他相信社會有這樣的正能量，香港這顆「東方明珠」一定有燦爛的明天。

▼立法會「十四五」規劃講座▼



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感受到香港社會「求穩定、謀發展」願望

黃柳權又指，香港青年代表香港新希望，不少青年願用好國家提供的政策和平台，投身國家發展。他強調宣講團短短來港數天，已感受到香港社會「求穩定，謀發展」的願望，亦在港掀起一股學習「十四五規劃」的熱潮，他相信只要社會進一步凝聚一心一意謀發展的共識，香港一定能有更好的發展。