立法會｜陳帆：如北環線落實　可望帶來超過7萬個房屋單位

自上世紀七十年代以來，港鐵公司（前稱地鐵公司）透過「鐵路加物業發展」模式推展多條新鐵路線及多個物業發展項目。立法會議員盧偉國今日（25日）書面提問，有關以基建項目帶動物業發展的議題。

運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵以「鐵路加物業」模式發展的住宅項目共27個，而如果相關用地如用來興建公營房屋，需要考慮沿線是否有足夠土地用作公營及私營房屋發展，並要考慮用地能否產生足夠利潤以填補差額。



立法會會議。（梁鵬威攝）

小蠔灣車廠可提供約2萬伙 一半是公營房屋

盧偉國問到港鐵公司透過「鐵路加物業」模式推展的物業發展項目的項目數目、用地總面積，提供的住宅單位總數，以及當中屬公營房屋的單位數目。運輸及房屋局局長陳帆的書面答覆指，港鐵透過該模式在旗下共27個車站發展住宅項目，有關用地合共約190公頃，提供合共約10萬8,500個房屋單位，當中2,180個單位屬於資助出售房屋。

另外盧偉國亦問到，會否要求港鐵公司未來「鐵路加物業」發展項目中，提供一定百分比的公營房屋單位，陳帆回應指，政府會因應各鐵路項目的情況檢視是否有空間落實有關建議，例如政府已就佔地約30公頃的小蠔灣車廠用地制訂分區計劃大綱圖，這發展項目可望於中長期提供約2萬個單位，其中約一半將會是公營房屋，現時計劃以資助出售房屋為主。

議員盧偉國關注港鐵「鐵路加物業」發展項目可否設下一定比例，用於興建公營房屋。（梁鵬威攝）

北環線沿線 政府研究房屋用地相當於4個太古城

盧偉國續追問當局會否積極採用「供應帶動發展」的模式，包括重新考慮興建屯門至荃灣沿海鐵路，增加土地和房屋的供應。陳帆指北環線的落實將可釋放新田、牛潭尾及凹頭一帶土地的發展潛力。政府至今在沿線附近物色到總面積約90公頃（相當於4個太古城）的房屋用地並陸續進行研究，這些土地可望帶來超過7萬個房屋單位。

至於屯門至荃灣沿海鐵路（屯荃鐵路），根據顧問的分析，屯荃鐵路的人口主要集中在東西兩端，在屯門與荃灣之間沿海地區透過填海或在山邊造地進一步發展的潛力亦不大，屯荃鐵路的成本效益難以確立。

政府現時計劃在「明日大嶼願景」下推展一組連接屯門沿海地區、大嶼山、交椅洲人工島及香港島的優先運輸走廊，當中有部份與屯荃鐵路的走線相若。依據發展局行將公布的《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》，研究讓大型運輸基建的規劃能配合甚或預留容量以滿足香港整體長遠發展的需要。