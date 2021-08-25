舊邨重建｜陳帆稱不符效益　建制：住屋環境惡劣　勿只叫市民包容

舊屋邨重建一直被視為增加房屋供應的重要渠道，經民聯立法會議員梁美芬今（25日）於立法會大會提出質詢，要求政府制定舊邨重建策略，可先拆走舊邨的社區設施，例如商場和球場，然後在該地建屋，再轉移居民完成重建，認為計劃可迅速推行，重建後也可增加單位讓輪候冊的市民盡快上樓，達至雙贏的局面。

運輸及房屋局局長陳帆回應指建議有困難，例如在球場加建樓宇必須預留緊急行車通道，而且重建要避免樓宇之間距離太近，有不少限制。過去亦有屋邨重建後單位供應反而減少，不符合成本效益，會延長公屋輪候時間，重申正輪候公屋人士較現有公屋住戶迫切。

經民聯石禮謙、林健鋒均表示，重建同時牽涉改善邨民生活環境及幸福感的問題，促請當局盡快提出不同方案增加房屋供應，不應再呼籲市民包容惡劣的生活環境。



華富邨是老屋邨，區內除了人口老化，亦有重建相關事項要處理。（資料圖片）

梁美芬轟政府過於官僚 分階段重建舊邨可達雙贏

梁美芬指為了充分善用土地，政府應該重建部分舊屋邨，特別很多十分殘舊的公共屋邨重建後的大廈，可由原先6至7層大幅增加至30層以上，增加房屋供應。她指政府制定重建項目時，可選擇分階段先清拆邨內社區設施，如商場和球場建屋。梁形容計劃可迅速推行，2至3年內完成，同時不影響公屋輪候冊的市民，重建後增加的單位更可以讓輪候冊市民盡快上樓，達至雙贏。

她批評政府堅持以興建過渡性房屋去解決短期房屋問題不可行，因為這些居民仍要等「上樓」，輪候時間長、未能安居的問題仍舊存在。

陳帆指屋邨重建後單位供應反而減少，不符合成本效益，而且計劃更會延長公屋輪候時間。（盧翊銘攝／資料圖片）

陳帆： 長遠仍須以「覓地」為目標解房屋問題

運輸及房屋局長陳帆回應指，梁美芬的建議有困難，例如在球場加建樓宇必須預留緊急行車通道，而且計劃重建時又要避免樓宇之間距離太近，有不少限制。過去曾有屋邨重建後單位供應反而減少，不符合成本效益，而且計劃更會延長公屋輪候時間。陳帆指，正在輪候公屋人士較現有公屋住戶需求迫切，強調當局一直覓地建屋，未來將有至少330公頃土地用作建屋，致力解決迫切的房屋問題。

議員續批評政府解決房屋問題欠效率

經民聯地產及建造界議員石禮謙批評，當局忽視舊邨居民的生活環境問題，形容石屎剝落、設施殘舊都是需要解決的問題，強調所有人的住屋需求都是平等，希望陳帆不應只叫市民包容，而未有制定相關時間表去計劃未來的屋邨重建計劃。他形容，住在環境惡劣單位的市民每天都擔驚受怕，政府不應態度怠慢。身兼行會成員的經民聯林建鋒則指，市民已寄望政府重建公共屋邨多年，當局不應再只按固有程序施政，而忽視市民的幸福感。