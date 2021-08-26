立法會｜垃圾徵費草案三讀通過　料一家三口月付約50元

立法會今日（26日）恢復《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》二讀，最終在爭議不大之下獲三讀通過。昨日會議上，除了熱血公民議員鄭松泰表明反對，指法例只向小市民開刀，卻沒有提及生產者責任之外，其餘發言的議員均表示支持，但多人促請政府增設更多回收設施，並要教育市民提高環保意識。

環境局局長黃錦星表示，政府會按步就班實行政策，以18個月準備期為基本安排。當局理解貧窮人士的需要，會繼續諮詢各界人士意見，並在準備期之中徵詢立法會環境事務委員會意見，隨後才公布生效日期。

此外，立法會亦會恢復二讀《2021年海洋公‍園公司（修訂）條例草案》。



【10:38】立法會恢復二讀《2021年海洋公園公司(修訂)條例草案》，主要內容為賦權海洋公園與其他人訂立合約或安排，讓公園可外判部分園區運作，多名議員發言。其中民建聯周浩鼎指，過往海洋公園財政狀況流血不止，認為如果公園要與周邊地區的其他主題公園「鬥大」很難，但只要善用自身的優勢，例如做好生態教育方面，仍然有生存空間。他讚揚，員工在動物保育方面非常敬業樂業，希望政府關注他們的生計，不要裁員。

【10:13】黃錦星見記者時指，多謝立法會三讀通過法案，特別多謝法案委員會的工作。他指，未來工作將充滿挑戰，但減費減碳是未來必須做的工作，社會須同心協力。他表示，未來準備期內的工作工作主要包括三方面，包括善用時間培養移風易俗、加強支援和回收配套、加強推廣宣傳教育。

【10:01】法案最終在三讀階段，以37票贊成，1票反對獲得通過。

【09:55】全體委員會階段完結，經修正後的草案於無記名之下獲得通過。

【09:30】飲食界議員張宇人認為，徵費達不到減廢原意。他以廚餘為例，指本港每日能處理500噸廚餘，但全港工商、家居每日約有3,000多噸廚餘，認為應該要做好減廢、回收等工作。他建議政府提供經濟誘因，讓食肆投放資源做好分類、廚餘等，效果會大於強行徵費。

【09:23】法案以37票贊成，1票反對獲得二讀通過，將進入全體委員會階段。

【09:10】環境局局長黃錦星指，政府會按步就班實行政策，以18個月準備期為基本安排。



他提到，理解本港經濟受疫情影響，未來徵費可能會對市民造成負擔，因此現時並未有政策生效時間，當局會繼續諮詢各界人士意見，承諾照顧貧窮人士的需要；在準備期之中，局方會繼續徵詢立法會環境事務委員會意見，隨後再公布生效日期。另外當局已於各社區增加回收網絡，現時已遍佈全港18區，未來會增設最少10個便利點。

9款垃圾袋每公升收費0.11元 最細3公升

黃錦星早前指，條例通過後，會設18個月準備期，初期政府會免費派垃圾袋，協助市民適應，亦會協助商界處理廚餘問題。

根據政府提交的立法文件，指定垃圾袋收費定為每公升0.11元，分為3公升至100公升共9款，若一家三口每天使用一個10公升或15公升的指定垃圾袋，每月需付33元或51元。港府計劃在垃圾收費實施後，為所有綜援受助人增加標準金額每人每月10元。至於無法用指定垃圾袋包妥的大型垃圾，包括傢俬等，則每件劃一收費11元，市民須於棄置前貼上指定標籤。

政府表示，指定垃圾袋及大型垃圾需要使用的指定標籤，均設均防偽特徵，可以在約4,000個獲授權的銷售點購買，包括超級市場、便利店、油站、郵局和自動售賣機等，亦可透過獲授權的網上平台購買。

首18個月準備期後，會有一段時間「適應期」，當場截獲的違例者會發出警告，並會對嚴重違例個案採取執法行動。適應期之後，如當場截獲違法者，將會發出1,500元定額罰款通知書。