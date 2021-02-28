陳智思：垃圾徵費可解固體廢物危機　嘆「既得利益」下難以推動

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-28 11:13

行政會議召集人陳智思今日（2月28日）於港台節目《給香港的信》表示，香港正面臨都市固體廢物危機，現有堆填區即將飽和。但他慨嘆，政府推動的垃圾徵費政策，在「既得利益」的牴觸下難以實行，擔心今個立法會會期內無法通過。

憂會期內無法通過修例

曾任可持續發展委員會主席的陳智思表示，過往曾探訪一些垃圾收集站，見到有不少可以回收的廢物被白白丟掉。他指在2018年，香港人平均每天產生1.53公斤廢物，每人每年產生超過半噸。現有3個堆填區也即將飽和，香港正面臨固體廢物危機。

政府今月初公布的《香港資源循環藍圖2035》，以「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」為願景，目標為把都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40至45%，同時把回收率提升至約55%。陳智思指，要做到這個目標，由2014年就開始推動的都市固體廢物收費（垃圾徵費）是關鍵措施之一，但在香港一直難以推動，在疫情及經濟危機下難上加難。

陳智思直言，「任何要花錢的事物都是這樣，當然會受到既得利益的牴觸」，他擔心一些政治和經濟方面的考慮，會令《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》在本屆立法會會期無法通過。

陳智思。（資料圖片）

指政策非為賺錢 主要教育市民環保意識

陳智思提到，垃圾徵費政策採「污染者自付」的原則，世界各地不少城市如南韓首爾、美國三藩市等都成功藉此減少都市廢物，如果無法通過，將是一個嚴重的問題，香港面對的可持續發展問題迫在眉睫。他指，香港政府將指定垃圾袋的收費建議定為每公升0.11元，這相對三藩市居民每月平均交40美元（約312港元）為低，因為政府政策主要目的並非為了賺錢，而是像膠袋徵費一樣，讓市民更加在意自己扔掉的東西。

他又指面對全球暖化，有部分人的環保意識仍然不夠，認為各區區議會、鄉事委員會、環保團體都可以幫忙推廣，因為回收政策的成效很多時取決於民間、社區、商界的合作。他又盛讚由民間組成的一次性飲品包裝工作小組「免『廢』暢飲」工作十分出色，因膠樽也是一個嚴重的環境問題。

不過陳智思承認，現實上即使政府推動回收計劃成功，也很難避免未來需要開拓堆填區、建更多焚化爐。政府在石鼓洲興建的焚化爐，在環保團體的關注之下，最終只能以處理香港30%固體廢物為目標。他呼籲，香港市民從日常生活習慣做起，減少固體廢物，垃圾徵費修例獲立法會通過，將是其中重要的一步。