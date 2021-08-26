施政報告｜田北辰倡租管應參考政府估值　引入外地醫生條件應加辣

實政圓桌立法會議員田北辰，今天（26 日）與行政長官林鄭月娥會面，並提交《2021年施政報告》11項建議，涵蓋交通、房屋及醫療等範疇。因應本港疫苗接種計劃開展已近一年，田北辰擔心接種者體內抗體水平下降、而無法有效對抗病毒，促請政府盡快展開第3針疫苗接種計劃。



田北辰向林鄭月娥提交施政報告建議，倡從速開展第三針接種計劃。（資料圖片）

田北辰打國藥半年抗體跌至「邊緣」 促政府落實第三針接種

今年二月已經接種了兩劑國藥疫苗的田北辰，早前曾表示檢驗抗體已跌至「邊緣」，估計隔多一個月變了相當於無打針，認為有需要接種加強針。他引述多個研究指出，多款疫苗在接種第二針一段時間後，接種者體內抗體皆出現大幅下降，擔心身體已失去抵抗力。外國例如以色列已開始大規模推行接種第三針計劃，因此建議政府盡快落實為香港市民接種第三針疫苗。

樂見政府開展租管工作 倡參考差估署估值為劏房租金設限

田北辰指與行政長官林鄭月娥會面氣氛良好，大家都「有問有答」，他亦樂見與政府爭取劏房租金管制多年，終於得到回應。他指當局應該參考差餉物業估價署就該單位的租金估值為基數，指定單位內所有劏房的租金總和不得高於基數的某個百分比；亦應該規管續租租金升幅上限由15%降至10%，要求業主提供6年租住權的保障，希望可以減低劏房租戶開支和生活上的壓力。

同意引入非本地醫生 惟規定服務年期應該延長

田北辰指香港醫生人手不足問題存在已久，近年更持續惡化，為整個醫療系統帶來嚴重威脅。他同意早前特區政府建議引入更多合資格的非本地培訓醫生到港，規定在公營醫療系統執業一段時間後，便可取得正式醫生註冊資格。但是，他對新計劃中「在公營醫療機構的服務期間的規定」有保留，他認為，在平衡投資及回報的情況下，建議尚未接受專科培訓的非本地醫生的服務年期需由 5 年增至 8年。

另外，他建議特區政府改善「有限度註冊」計劃，建議有限度註冊的醫生在公營醫療機構工作滿 7年，便可獲得香港永久性居民身分及正式醫生資格，希望可進一步提高計劃的吸引力增加人手，舒緩本港醫療體系的壓力。