施政報告｜教聯會倡彈性點人頭防殺校縮班　設支援中心推國安教育

受移民潮影響以及跨境生無法如常通關回港，全港多間學校學生人數持續減少，部份將面臨縮班甚至殺校危機。就特首林鄭月娥本屆任期最後一份《施政報告》將於10月公布，教聯會今日（24日）就教育議題提出多項建議，包括要求教育局在點算學生人數時提供彈性，維持學校上學年開班數目，凍結教師人手，長遠推行小班教學，並撇除跨境生人數計算學校接種率等，讓更多學校可全日復課。

教聯會另建議成立愛國教育支援中心及在小學增設「專責統籌主任」，支援學校推國安教育。



修訂疫苗接種率計算方法 讓更多學校全日復課

學生人數持續減少，教聯會促教育局推應對措施，解學校縮班殺校危機，包括在點算學生人數時提供彈性，維持學校上學年開班數目，凍結教師人手，長遠推小班教學，尤其須加強支援取錄跨境生的學校。幼稚園方面，教聯會建議調高每名學童資助額，並推一筆過撥款予學校。

疫情未息，教聯會促政府降低到校外展接種的人數門檻、撇除跨境生人數計算學校接種率等，讓更多學校可全日復課。

倡在小學增設「專責統籌主任」 負責愛國教育

政府力推國安教育，教聯會認為，國安教材仍缺乏，或會影響推行成效，因此促請教育局提供專業支援，如成立愛國教育支援中心、定期舉辦國安教育培訓講座，配合課程發展需要，為教師舉辦專業培訓，並提供多元化的教育活動，讓學生學習《憲法》、《基本法》、「一國兩制」等。

另提議推出在小學中增設中層職位「專責統籌主任」，負責愛國教育工作，並理順小學中層人手，將薪酬架構撥款放上財委會議程，整體提升學校管理質素。