專訪｜士多創辦人凌俊傑：傷心被指扮本土　無悔撐修例惟影響拍檔

主打本土品牌的網購平台「士多Ztore」，自反修例運動起，因創辧人之一凌俊傑在網上發表支持修訂《逃犯條例》的言論，被部份網民發起罷買行動，近兩年錄得近6000萬元虧損。本月中，電視廣播（0511）與邵氏兄弟控股以總代價2億元收購「士多」75%股份，當中1.3億元將以注入包括旗下藝人、電視廣告等廣告資源支付，只有7,000萬元以現金支付。



凌俊傑接受《香港01》專訪時坦言，2019年的社會事件對「士多」影響甚大，但不會把政治因素當作藉口，自己亦無悔當初發文支持修例，惟對影響到家人、合夥人和員工感到抱歉。



凌俊傑剖白，反修例風波為他帶來極大精神壓力，令他一度陷入抑鬱，「2015年我哋真係逐間老字號去拍門…..我想問support香港品牌、本土品牌，咁就代表扮本土？賣本土品牌嗰啲，我全部都唔賺錢。」



2019年6月12日，反修例運動爆發初期，大批示威者包圍立法會阻止通過修訂《逃犯條例》，引發激烈警民衝突，同日，「士多」創辦人之一凌俊傑在個人Facebook發文支持修例，稱深信只是有一小部份人「有心搞事」，希望大家可以理性討論，頓時令「士多」形象由「本土」變成「藍店」，遭網民扺制。

事隔兩年，TVB收購「士多」75%股權，凌俊傑在訪問稱「士多」令他百感交集，當時很多人對其發文上綱上線，包括在連登討論區等發動罷買、人身攻擊，無可否認對「士多」的影響很大，「生意唔係跌得好多，但惡意攻擊等導致我哋推展唔到計劃，嗰個都傷嘅」。他指，起初沒有想過示威會持續那麼久，當時社會變得兩極化，「士多」領導層作出行政決定，選擇「keep quite（保持沉默）」，停止所有市場推廣工作。

不會拿政治作藉口

「士多」近兩年虧損，撐修例帖文是否主因？凌俊傑稱不能斷言，因「士多」本身專注香港市場，他亦不會把政治因素當作藉口，「政治呢啲無人想，你話係咪無嗰樣嘢，我哋就可以一路做到好大呢？我唔敢講，但what’s done is done（事已至此），已經發生咗嘅事，我又唔會攞佢嚟當藉口。」

回想反修例風波，凌俊傑說「士多」被質疑「扮本土」，令他份外傷心，因為當初創辦「士多」的初心，是希望讓更多人接觸到本港老字號。他憶述2015年成立初期，親自到老字號拍門，哀求他們供應貨品，但有些商家只願以零售價供貨，「（我哋）真係做善事……大供應商叫我哋去百佳抬米，嗰陣每賣一包蝕一包」，「 點解我19年更加唔開心，因為啲人覺得我地扮本土。我想問，support香港品牌、support本土品牌，咁就代表扮本土？我賣本土品牌嗰啲，全部都唔賺錢，你咁叻你去扮畀我睇。」

冀分享經驗助青年創業

被問到有否後悔當初發文支持修例，凌俊傑思索一會後說，個人沒有後悔，但對影響到家人、合夥人和員工感到抱歉。至於為何選擇出售股權予TVB，凌俊傑稱對方是很好的合作夥伴，不可輕視其廣告威力，加上TVB希望發展電商，與「士多」可作戰略互補，產生協同作用（synergy）。凌俊傑強調，「士多」為香港建設良多，打好基礎，尤其是在物流方面，亦幫助了很多本地老字號。

本身是菁英會主席的凌俊傑說，希望未來將更多時間放在青年工作，指不少創業者跟他說其創辦「士多」之經歷，激發他們創業決心，冀助年青人把握大灣區機遇。凌俊傑已報名參選選委會第五界別的「全國性團體港人代表」分組，已通過資格並自動當選。其他參選名單請查閱《香港01》選委會選舉專頁。