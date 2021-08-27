特首林鄭月娥10月發表任內最後一份《施政報告》，近日先後與各建制黨派會面，在「告別劏房」主旋律下，不同政黨均就增加土地、房屋供應出謀獻策。其中工聯會立法會議員麥美娟提出私人條例草案，修訂《保護海港條例》，賦權政府於維港核心範圍以外海域填海，但據聞林鄭月娥當場落閘，表明「一定唔會畀consent（書面同意）」，亦無意由政府「接管」草案。



麥美娟倡設「中央海港範圍」 公共用途可填海

麥美娟8月中舉行記者會，表示將提出私人條例草案修訂《保護海港條例》，將限制維港填海的範圍，由1999年修訂過的範圍，縮窄至1997年條例通過時的範圍，設立「中央海港範圍」，並賦權行政長官會同行政會議為「公共用途」填海。

工聯會立法會議員早前與林鄭會面提交建議，據聞麥美娟提出其私人草案構思時，遭林鄭斬釘截鐵拒絕，明言「一定唔會畀consent」，政府「不會填海」，亦不會由政府接手草案自行提出。

根據《基本法》第74條，立法會議員提出法律草案，凡涉及公共開支或政府政策者，在提出前必須得到行政長官的書面同意。由於修訂《保護海港條例》屬於政府政策，必須特首書面同意才能提出。

麥美娟曾提規管劏房水費草案 林鄭批准

事實上，麥美娟半年前曾提出另一私人條例草案，獲林鄭開綠燈，當時麥美娟提出《2021年水務設施(水務設施規例)(修訂)條例草案》，禁止任何人以高於水務署收費出售供水予他人，以防劏房業主濫收水費。草案今年1月初獲林鄭月娥書面批准，5月三讀通過，麥美娟在立法會上點名多謝林鄭。

有工聯會中人表示，林鄭對修訂《保護海港條例》態度強硬，不認同在維港以外水域填海，因香港尚有其他土地可用，因此對有報道指政府有意修例感到莫名其妙。另一工記成員形容，林鄭過去一年已「故態復萌」，「覺得自己嗰套最掂」，對她能解決房屋問題已沒太大期望。

林鄭對壓縮城規會程序有保留

林鄭上周日（22日）出席施政報告公眾諮詢會時表示，政府會多管齊下覓地，壓縮規劃、收地、建屋的程序，但據聞林鄭近日與建制派會面時，對修改《城市規劃條例》有保留，但認為可檢視《環境影響評估條例》，在環評上尋找縮短時間的方法。

有政界中人提到，壓縮城規會程序的建議，是由財政司司長陳茂波7月首先提出，他接受傳媒訪問時指政府正研究減少部份法定程序，包括修改《城市規劃條例》，提升效率，但林鄭似乎不太傾向此方法，可見兩位下任特首熱門人選，對加快覓地建屋各有取態。