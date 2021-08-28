林鄭赴青年諮詢會　預告施政報告屬開創式　增建居屋「起乜都賺」

特首林鄭月娥相隔五天，今午（28日）再出席施政報告諮詢會，諮詢會由香港青年聯會主辦，事前未見對外發採訪通知，社交網站所見，青聯提早一天作出直播預告，並在今早10時開始，主持人在直播中鼓勵網民留言提問，但到諮詢會結束才出現首個留言。

林鄭月娥在會上指，歷任特首的施政報告都是「總結式」，眼下香港國安法已立、選舉制度得到完善，雖然自己本屆任期來到最後一年，但新一份《施政報告》將是「開創式」，會為香港作長遠規劃。她特別提到房屋問題，稱不論建任何形式的資助出售房屋政府「都有賺」，認為置業階梯已鋪好，一切只欠土地。



能夠直接同市民接觸是每一個特首都願意做㗎，因為我哋要知得多依家香港實際情況，市民心裡想甚麼，想見到政府做乜嘢，從而先能提升管治效能，增加市民對政府信心。我希望已經進入新局面，有一番新氣象，我同官員可以隨意周圍去訪問，同市民交流及互動。 行政長官林鄭月娥

今場諮詢會歷時兩小時，抽出30人提問，除了有青聯成員，還有中學生及大學生，氣氛和諧。頭兩輪提問主要圍繞著大灣區教育、就業及創業問題，每輪提問林鄭只用了十餘分鐘回應。到最後一輪關於宜居及社會民生的提問，林鄭較大篇幅回應了房屋及土地問題。

置業嘅階梯其實搭好，但係唔夠地，因為夠地，條數是計得掂㗎，所以唔係錢的問題。因為每賣居屋我哋就賺錢，你睇房委會近年嘅年報你就知。 行政長官林鄭月娥

林鄭稱置業階梯搭妥 「有地起乜嘢用嚟賣都賺」

林鄭月娥表示，香港現時其實已經有完整的置業階梯，由綠置居、居屋到首置上車盤，可以切合不同人士的需要及能力，香港的房屋建設上完全沒有問題，只是土地不足，難以尋找合適的土地興建房屋，現時「插針式」的土地已經「做得七七八八」，因此希望市民可支持政府以不同方式開拓更多土地。

她亦認同香港土地非常昂貴，所以不少人「第一間屋是要政府幫幫」，當局已經不斷將公營房屋佔比提高，目標是去到總落成單位的七成，當中又以出售單位佔多，以助更多人「上車」。因為她個人是支持房策要以置業為主導，除了有升值潛力，市民更有歸屬感外，亦符合中國人要「買磚頭」的傳統文化及思想。

林鄭續解釋，政府樂意增建資助出售房屋，財政上也無問題，笑言「一塊地喺香港最值錢就係地價，如果只攞塊地起出租公屋，其實冇釋放地價出嚟。喺上面起乜嘢（都好），用嚟賣都賺錢，某程度上，所以唔係錢嘅問題，亦唔係能力問題。」問題歸根究底就是土地不足。

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插針式都做得七七八八，棕地都已經反覆睇過一次，政府未來會收回好多棕地，所以一定要大幅開拓土地，包括明日大嶼人工島填海，也有近岸填海在屯門龍鼓灘、欣澳及現在的東涌填海，及新界北部整合發展。如果乜嘢都唔准碰，海唔准填、濕地唔准破壞、郊野公園唔准起嘢，咁真係唔知地從何來。 行政長官林鄭月娥

林鄭批當年停造地停建居屋 無將長遠規劃放重要位置

林鄭指導致今日土地緊拙局面，是早年一段長時期受經濟逆轉及負資產數字上升，當時政府決定停止造地及停建居屋，她稱現時回望「係唔太審慎，亦無將香港長遠規劃放在好重要位置」。

她稱自己會堅持房屋土地供應，「係唔會受經濟波動影響，唔會受資產價格升跌影響，一定要堅持喺任何情況下都要提供土地」，建立土地儲備，應付市民需求。

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林鄭又指，自己對醫療及民生福利的投入已經好進取，財政負擔是前所未有地高。以往香港的財務紀律是開支不逾本地生產總值百分20，但目前已升到百分23、24，未來三年都會有嚴重赤字，自言「上任四年已經幾大洗」，強調始終要考慮分配。