612基金被查｜湯家驊：捐款無違法意圖不違法　否則法援日日犯法

警方就「612人道支援基金」涉嫌違反《國安法》或其他法例展開調查，消息指已向高等法院取得「提交物料令」，要求「612基金」及「真普選聯盟」等相關人士在指定限期內，提供有關組織運作及資金往來等資料，包括受助人及捐款人資料等。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受電台訪問時稱，捐款者倘無犯罪意圖，不可能犯法，否則法援署「日日都犯緊法」。



表面暫無證據證明「612」違《國安法》

湯家驊指，犯法的前提要有犯罪意圖，倘無犯法意圖就不可能犯法，又指因同情而資助他人打官司一定不是犯法，否則法援置「日日都犯緊法」。市民向涉及《國安法》案件的疑犯捐款會否違法，湯家驊重申，若市民基於希望有關人士獲公平審訊而捐款，並無犯罪意圖，也不會違法。

湯家驊又指，表面上暫時未看到有證據證明「612基金」違反《國安法》，若警方此刻已足夠有證據證明「612基金」違法的話，相信警已派員到基金的辦公室「翻箱倒籠」搜查。至於消息指，警方向高等法院取得「提交物料令」要求「612基金」提交資料，湯家驊認為，反映警方已有充分證據，否則法庭不會批出手令，認為所有人也有公民責任協助警方緝拿罪犯，若基金相關人士拒絕依從手令提交資料，除了會違反法例後，同時也會自招嫌疑。

湯家驊已報名參加法律界選委，其他參選人名單請參閱《香港01》選委會選舉專頁。