來港易｜林鄭：盡快推出非港人「來港易」　首先在廣東省開通

行政長官林鄭月娥接受內地傳媒專訪時表示，政府會盡快推出非港人的「來港易」，先導計劃為廣東省，其後可延至上海。



中港澳政府密切聯繫 研逐步恢復人員往來

林鄭月娥接受內地《解放日報》旗下《上觀新聞》訪問時表示，港府一直與內地及澳門政府聯繫，為了早日有序恢復正常通關，港府會繼續嚴密防控疫情，並加快市民接種疫苗，同時研究在三地疫情受控且不增加各自公共衛生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民正常跨境往來。

香港在8月5日起暫停廣東省以外的「回港易」安排，當中包括上海，林鄭月娥說，政府會盡快推出非港人「回港易」安排，會在廣東省進行先導計劃，之後可拓展至上海。

林鄭說，香港過去3個月基本沒有社區感染，社區基本「清零」，社交距離措施陸續放寬，「市民生活大致如常，經濟復甦勢頭良好」。然而全球各地繼續爆發疫情，港府按抵港人士來源地進行風險評估，做好登機、檢疫及檢測措施，防止個人輸入社區。