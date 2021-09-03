港青與太空人對話　林鄭盼青年以國為榮　譚鐵牛籲報國實現理想

「時代精神耀香江」之仰望星空話天宮活動今天（3日）舉行，神舟十二號載人飛船太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波，於天宮空間站與本港連線，與出席活動的青年交流。

特首林鄭月娥致辭時，感謝中國載人航天工程辦公室配合促成今次「天地對話」，她稱國家的航天科學家熱愛祖國、力求科學創新，是本港學生追求至善至美的榜樣，雖然不可能每個學生都成為科學家，但可學習他們的愛國精神，以國為傲、以國為榮，為中國人服務。

有份主辦活動的中聯辦，副主任譚鐵牛稱，中央繼6月安排航天科學家訪港，短時間內再舉辦與太空人對話是一份「跨越天地的禮物」，希望港人可以培養家國情懷，以報國實現人生理想。



林鄭月娥及譚鐵牛出席太空人與香港青年交流活動。（梁鵬威攝）

林鄭月娥表示，非常敬佩科學家求知求真的精神，「我們不可能都是科學家或傑出人士，但我們也應該有一份以國家發展為榮、以中國人身份為傲，為人民服務，迎難而上的精神。」她指要積極培養創科人才，政府負有不可推卸的責任，特區政府一直通過不同計劃資助中小學，鼓勵學校推行科普教育，加強學生在課程以外吸收資訊科技知識，另外政府已將創科實習計劃恆常化。

她提到為了吸引國際科研人才來港工作，港府投放了20億元推出傑出創科學人計劃，資助大學聘用知名創科學者，壯大本地創科人才庫。