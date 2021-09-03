工聯會力爭50代表全當選選委　吳秋北辯「共同富裕」：非鬥財團

選委會選舉9月19日舉行，勞工界有68人競逐60個席位，當中工聯會派出50人參選。工聯會今（3日）召開記者會，一眾領導層帶領全體選委候選人會見傳媒，並提出8大主張，包括選出高效議會、維護勞工權益、堅持「愛國者治港」原則及抗衡資本壟斷等。



工聯會會長吳秋北表示，工聯會代表來自不同界別，全部有能力、有擔當，會盡力爭取50人全數當選。工聯會副會長、立法會議員麥美娟指，選委在提名立法會候選人時，會考慮他們是否符合8大主張、是否工聯會的「同路人」。



國家主席習近平提出「共同富裕」論，吳秋北早前亦撰文提倡，引起商界憂慮，吳秋北反駁稱「共富」並非劫富濟貧或「鬥財團」，只是希望社會在財富分配上更公平。



工聯會提出8大主張，包括選出高效議會、維護勞工權益、堅持「愛國者治港」原則、堅持制度改革、抗衡資本壟斷及改革管治制度等。

吳秋北指，香港由亂至治，希望落實「愛國者治港」原則，選出有能力、有擔當及為香港整體利益着想的人士管治香港。被問到有沒有信心全取50席，吳秋北稱工聯會派出最優秀的50人參選，冀全數能夠當選，但選舉一定有競爭，無法預測結果，工聯會會盡力爭取。

冀加強保障勞工階層 增失業人士援助

工聯會理事長黃國表示，過往政府偏重商界，對勞工權益的關注不足，通過參選加強保障勞工階層，尤其是對失業人士的援助，以及幫助年輕人尋找大灣區機遇等。

麥美娟說，市民對選舉改制有期望，例如期望改制後等議會不會再拖政府後腳，議會效率更高，未來若當選會善用選票找出合適人士，推動勞工政綱，盼勞工界力量可影響政府施政。

會否提名民主派 吳秋北：若非愛國者無法提名

至於會否提名民主派參選，吳秋北表示，新制度下落實「愛國者治港」的責任重大，提名時要審慎衡量，若不是愛國者，工聯會無法提名，「我哋要提名嘅係愛國者，而唔係因為佢標籤咗啲咩去考慮。」

麥美娟指，「共富」的概念引起商界人士反彈。(張浩維攝)

「共同富裕」非劫富濟貧 指提高稅率未必引發走資

吳秋北日前撰文提倡「共同富裕」論，建議政府向利潤高的企業增加利得稅，引起商界憂慮會出「走資」情況，影響營商環境。吳秋北反駁指，共同富裕的概念經常被人誤解，批評扶貧和財富再分配會影響營商環境的說法荒謬，強調共同富裕只是社會在財富分配上更公平，「共同富裕唔係均富、劫富濟貧或者鬥財團，呢啲全部係危言聳聽。」

他稱，很多高稅率地方，例如歐洲和美國等也不會出現走資的情況，認為社會不應該片面理解提高稅率的影響。他續說，香港貧窮懸殊嚴重，已經到達社會不安的地步，再不解決或反而影響營商環境。

麥美娟：反對者或未參透夏寶龍講話 強調考慮整體社會利益

麥美娟指，共富的概念引起商界人士反彈，除了一方面有人危言聳聽，還可能是有人未參透到與港澳辦主任夏寶龍提及五個「善於」相關戰略思維和宏觀眼光，強調要考慮整體社會的利益，而非自身利益。